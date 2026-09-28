Lluvias y tráfico elevan riesgos rumbo a Magdalena

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Autoridades de Nogales pidieron a caminantes circular de frente al tráfico y a automovilistas reducir la velocidad; además, confirmaron la suspensión de clases durante martes y miércoles por las condiciones meteorológicas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/09/2026 03:52 PM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 03:54 PM.