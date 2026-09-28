Lluvias y tráfico elevan riesgos rumbo a Magdalena

Ante la intensa actividad de caminantes que se dirigen a Magdalena y las lluvias pronosticadas por los remanentes del huracán Polo, las autoridades locales hicieron un llamado a la responsabilidad ciudadana, para evitar tragedias en la carretera, y se confirmó la suspensión de clases por la tarde de este lunes, además del día martes y miércoles.
De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, la alerta surgió tras registrarse este fin de semana un incidente donde un ciclista resultó con lesiones en una pierna al ser impactado por un vehículo, situación que evidenció el peligro de transitar en el mismo sentido del tráfico vehicular, además de que se activó un albergue de manera preventiva.
Es indispensable que las personas caminen de frente hacia los vehículos y no propiamente con los vehículos a sus espaldas, porque esto es justamente lo que nos pone en riesgo, si este ciclista hubiera ido en sentido contrario a la circulación de los vehículos, muy seguramente hubiera visto al vehículo que se le aproximó, comentó el secretario.
De la misma forma mencionó que para garantizar la seguridad en la Carretera Internacional, se han colocado códigos QR con recomendaciones para peregrinos y se mantiene personal en diferentes puntos exhortando a caminar por el lado izquierdo, por lo que se pide a automovilistas locales y extranjeros a extremar precauciones al circular por la zona.
Y para los automovilistas sí que tengamos la precaución de manejar a baja velocidad, por supuesto que también hay algunos dispositivos de protección para que los vehículos transiten a esa baja velocidad y para ello se están implementando las operaciones carrusel durante la tarde para evitar el hecho de que vengan con velocidades excedidas, indicó.