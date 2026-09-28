Localizan dos fosas clandestinas en Nogales; madre espera confirmar si uno de los restos es su hijo

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El colectivo Buscando Corazones Nogales encontró una osamenta y restos óseos en el sector de El Porvenir, tras recibir una denuncia anónima; la identidad será determinada mediante estudios genéticos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/09/2026 12:41 PM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 12:45 PM.