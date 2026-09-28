Localizan dos fosas clandestinas en Nogales; madre espera confirmar si uno de los restos es su hijo

Un colectivo Buscando Corazones Nogales, liderado por Ramona Ayala Ortiz, localizó este sábado dos fosas clandestinas en el sector sur poniente de la ciudad, durante un despliegue especial originado por una denuncia anónima; la movilización ocurrió en las inmediaciones del área conocida como El Porvenir, en colindancia con La Comaya y Bellotoso.
De acuerdo con Ayala Ortiz tras el operativo, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) procesó la escena, con la precisión de la líder del grupo rastreador que la Fiscalía y peritos catalogaron en la fosa A se trata de una osamenta y en la fosa B restos óseos.
En las labores de seguridad y acordonamiento participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal, Policía Municipal, Guardia Nacional y Periciales, que resguardaron las labores del colectivo civil.
Durante la jornada y atención a denuncia anónima muy particular, una madre acudió al sitio con la premisa de que los restos encontrados en el primer punto de extracción corresponden a su hijo. No obstante, la confirmación oficial de la identidad requiere someter los indicios a los estudios genéticos especializados del Laboratorio Científico Forense de la FGJES.
Ante estos hallazgos, la líder de Buscando Corazones Nogales lanzó un enérgico llamado a la ciudadanía para mantener e incentivar la denuncia anónima sobre posibles puntos de inhumación clandestina, al señalar que esa es su mayor fortaleza para localizar indicios correspondientes.
Reiteró como premisa fundamental que no buscan justicia terrenal ni pretenden encontrar culpables, tampoco juzgar a las víctimas, sino que su única aspiración es lograr el retorno a casa de sus “corazones” para así lograr mitigar, al menos un poco, el inmenso dolor y la zozobra de las familias que enfrentan la tragedia de tener a alguno de sus integrantes en condición de desaparecidos.