El Tour Ciclista Nogales-Magdalena de Kino 2026 fue una auténtica fiesta sobre ruedas que logró reunir a más de 400 apasionados amantes del pedal provenientes de Hermosillo, Santa Ana, Magdalena de Kino, Agua Prieta, Arizona y ambos Nogales, para demostrar que el ciclismo no tiene fronteras.
Encabezados por Ricardo Valencia, del equipo Linces, responsable de la organización y logística, las y los participantes conquistaron alrededor de 84 kilómetros de recorrido en una verdadera muestra de adrenalina, acción y pasión por el deporte, como se realiza desde 2012, quien agradeció el apoyo en logística, insumos y seguridad al sumar esfuerzo conjunto de diversas autoridades y organizaciones.
Extendió agradecimiento al gobierno de la ciudad, especialmente al alcalde Juan Francisco Gim, al Instituto del Deporte con el apoyo de Marco Alonso Martínez Rodríguez, a la primera dama Griselda Quintero por el respaldo desde DIF y encabezar con entusiasmo el banderazo de arranque, junto con la coordinadora deportiva del IMDEP Olga Gaxiola.
Siempre ha sido el objetivo principal de estos paseos, en este caso el Tour Nogales-Magdalena, a partir tú sabes del año 2012, de fomentar el ciclismo, fomentar el deporte dentro de la comunidad nogalense, y pues también tener convivencia y conocer a la comunidad, manifestó Ricardo Valencia.
Para garantizar la seguridad de la amplia convocatoria que circuló por la carretera federal 15 de Nogales a Magdalena de Kino, se contó con la asistencia vial preventiva de la Guardia Nacional, las policías municipales de Nogales, Imuris y Magdalena, y la Comisión Nacional de Emergencia, con el cuidado al contingente ciclista en cada kilómetro.
Al finalizar la travesía, algunos ciclistas reaccionaron a la convivencia, como el caso de Alejandro Flores, del equipo Los Capis, de Hermosillo, quien manifestó es la segunda ocasión que asisten, al precisar participación de unos 30 pedaleros desde la capital. También Mari, de La Tribu Biker, de Hermosillo, señaló que a sus casi sesenta años encuentra salud y diversión en los paseos ciclistas, al convocar a la comunidad a que se suba a la bicicleta; también participaron del equipo La Manada, de la capital sonorense, entre otros testimonios que dieron fe del disfrute, compañerismo y aventura.