¡Más de 400 ciclistas hicieron vibrar la carretera! Nogales-Magdalena, una ruta sin fronteras

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El Tour Ciclista Nogales-Magdalena 2026 reunió a participantes de Sonora, Arizona y ambos Nogales, quienes recorrieron cerca de 84 kilómetros en una jornada de deporte, convivencia y compañerismo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/09/2026 04:28 PM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 04:32 PM.