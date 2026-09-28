“A mis 76 años no me dejo pisotear”: Manuel ratifica denuncia por presunto robo en retén de la FGR

El señor Manuel de Jesús acudió hoy lunes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Nogales para ratificar su denuncia relacionada con el robo de dinero que, asegura, sufrió durante una revisión en un retén de la FGR instalado sobre la Carretera Federal 15 la madrugada del pasado 17 de septiembre.
Al salir de las instalaciones federales, Manuel de Jesús habló ante medios de comunicación y señaló que no esperaba que la diligencia se desarrollara de esa manera, pues fueron muy amables con él. Recalcó que solicitó que su caso se lleve a cabo en la Ciudad de México, pues cruzar a Nogales le da temor.
Recalcó que a sus 76 años no tiene la edad para dejarse pisotear, ya que a su edad se debe actuar con dignidad, por lo que próximamente acudirá a la ciudad de Washington D.C. para manifestarse encadenado en la ONU, y para ello mucha gente de diferentes estados está dispuesta a ayudarlo.
Bien, me trataron bien, la Ministerio Público que me atendió fue atenta, no era lo que me esperaba, o sea, desapareció un poco mi miedo, sobre todo por la protección de ustedes, pues por la cobertura.
Un agente del Ministerio Público me hizo unas preguntas, me hizo unas preguntas, pero básicamente quería que, pues me volvió a preguntar que si recordaba los rostros, pero le dije: si fue a las cuatro de la mañana, si estaba el camión interpuesto entre el retén, si estábamos en la orilla de la carretera, si andaban con una lámpara alumbrando a ellos.
Quiero aprovechar, porque ya se los dije a ellos, yo tengo programado un viaje a Nueva York, me voy a ir a manifestar a la ONU, llevo a alguien que me va a ayudar con videos allá, me va a interpretar, pero voy a dar un tiempo prudente también, o sea, no son magos, pues yo estoy consciente.
También estoy consciente, fíjense, de que yo no puedo arreglar el mundo, pero mi voz, en lo que yo pueda, sí la voy a levantar, y la voy a seguir levantando, expresó Manuel.
Un agente del Ministerio Público me hizo unas preguntas, me hizo unas preguntas, pero básicamente quería que, pues me volvió a preguntar que si recordaba los rostros, pero le dije: si fue a las cuatro de la mañana, si estaba el camión interpuesto entre el retén, si estábamos en la orilla de la carretera, si andaban con una lámpara alumbrando a ellos.
Quiero aprovechar, porque ya se los dije a ellos, yo tengo programado un viaje a Nueva York, me voy a ir a manifestar a la ONU, llevo a alguien que me va a ayudar con videos allá, me va a interpretar, pero voy a dar un tiempo prudente también, o sea, no son magos, pues yo estoy consciente.
También estoy consciente, fíjense, de que yo no puedo arreglar el mundo, pero mi voz, en lo que yo pueda, sí la voy a levantar, y la voy a seguir levantando, expresó Manuel.
Sí, era oficial, era un retén oficial, inclusive había un letrerito. Es que yo, al día siguiente de que me asaltaron, fui, había un letrerito que decía autorizado, cualquiera lo puede poner, también estoy consciente de eso, pero sí tenían un letrerito donde decía que retén autorizado.
A mí lo que me resulta curioso es que el señor gobernador y el fiscal de Sonora hablen de la posibilidad de que sean, pues, los sicarios.
La responsabilidad que tienen las autoridades, uno de los planteamientos es que saneen la corporación, que la saneen, si tienen agentes criminales que los saquen, que los quiten de ahí, o sea, no es posible, acentuó.
A mí lo que me resulta curioso es que el señor gobernador y el fiscal de Sonora hablen de la posibilidad de que sean, pues, los sicarios.
La responsabilidad que tienen las autoridades, uno de los planteamientos es que saneen la corporación, que la saneen, si tienen agentes criminales que los saquen, que los quiten de ahí, o sea, no es posible, acentuó.
Aseguró que lo que le quitaron es una “baba”: fueron seis billetes de 500 pesos y no de cien dólares, lo que calificó como risible, pero lo que el agente hizo con él de manipular su billetera y gritarle a la cara no lo puede permitir.
Tengo 76 años de edad y ya no es edad para dejarse pisotear, ya no es edad para dejarse humillar, es edad para tener dignidad, para enfrentar las cosas.
Es una baba, honestamente es una baba, son más de seis billetes de 500 pesos, y es un billete de a 100 dólares. Es que es risible lo que hizo conmigo: que me sacó la billetera, que se la enseño y que me dice ‘echa para acá, ilegal, saca el dinero’, y se pone a darle vuelta, acomodarlo, acomodarlo, y de repente, en forma muy teatral, así me dijo: ‘mírame, mírame, mírame a la cara’, y cuando ya me encaró así, pues levanté la vista, yo creo que aprovechó para volarme la feria.
Pues están mintiendo nada más, están mintiendo, o sea, ¿a quién le quieren ver la cara? Los retenes son de ellos.
Son males necesarios, yo lo entiendo, los retenes, pero no están diseñados para robarle al ciudadano, están diseñados para detectar ilícitos, que es una cosa completamente diferente. Sí, que haya tráfico de armas, excelente; que sí haya tráfico de dinero mal habido, excelente; drogas, que no haya tráfico, excelente. Pero que no estén molestando a la gente, robándole, eso es diferente, eso ya es diferente.
Es una baba, honestamente es una baba, son más de seis billetes de 500 pesos, y es un billete de a 100 dólares. Es que es risible lo que hizo conmigo: que me sacó la billetera, que se la enseño y que me dice ‘echa para acá, ilegal, saca el dinero’, y se pone a darle vuelta, acomodarlo, acomodarlo, y de repente, en forma muy teatral, así me dijo: ‘mírame, mírame, mírame a la cara’, y cuando ya me encaró así, pues levanté la vista, yo creo que aprovechó para volarme la feria.
Pues están mintiendo nada más, están mintiendo, o sea, ¿a quién le quieren ver la cara? Los retenes son de ellos.
Son males necesarios, yo lo entiendo, los retenes, pero no están diseñados para robarle al ciudadano, están diseñados para detectar ilícitos, que es una cosa completamente diferente. Sí, que haya tráfico de armas, excelente; que sí haya tráfico de dinero mal habido, excelente; drogas, que no haya tráfico, excelente. Pero que no estén molestando a la gente, robándole, eso es diferente, eso ya es diferente.