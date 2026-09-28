“A mis 76 años no me dejo pisotear”: Manuel ratifica denuncia por presunto robo en retén de la FGR

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Manuel de Jesús acudió a la FGR en Nogales para ratificar su denuncia por el presunto robo de dinero durante una revisión ocurrida el 17 de septiembre sobre la Carretera Federal 15 y anunció que buscará llevar su reclamo ante organismos internacionales

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/09/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 04:56 PM.