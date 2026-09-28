¡La moda cruza la frontera! Border Fashion Week unirá a ambos Nogales con arte y cultura

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Del 1 al 3 de octubre, diseñadores y artistas de México y Estados Unidos participarán en un festival binacional con exposiciones, bazar, música y una pasarela frente al muro, a beneficio de la organización George Papanicolaou

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/09/2026 03:39 PM.
En Nogales y editada el 28/09/2026 03:42 PM.