¡La moda cruza la frontera! Border Fashion Week unirá a ambos Nogales con arte y cultura

El arte, la moda y la cultura derribarán las barreras físicas de la frontera con una pasarela binacional histórica y una exhibición artística en honor a Juan Gabriel, por lo que, durante 3 días, ambos Nogales se convertirán en el epicentro del diseño con un evento que busca trascender el muro y apoyar la lucha contra el cáncer de mama.
Esto a través del Border Fashion Week 2026, un festival con causa que se llevará a cabo del 1 al 3 de octubre, con una programación que incluye exposiciones, conferencia, un bazar y espectáculos simultáneos que conectarán a las dos ciudades, dando un espacio para talentos de México y Estados Unidos.
Border Fashion Week 2026 es la exhibición colectiva al arte del divo de Juárez, Juan Gabriel, que todavía nos recordamos años de su muerte, como un gran talento que generó México y causó muy buen impacto internacionalmente. Tenemos artistas y diseñadores que colaborarán en todas estas expresiones que vamos a presentar y el encuentro tendrá moda, arte, cultura aquí en nuestra frontera y es un evento binacional, manifestó el Alcalde.
El cierre monumental ocurrirá el 3 de octubre a las 19:00 horas con “The Wall Fashion Show”, una pasarela simultanea ubicada en la calle internacional de ambos lados del muro fronterizo, para dar paso a las 8 de la noche donde pantallas enlazarán las actividades artísticas y musicales de ambos lados de la línea divisoria, todo esto a beneficio de la organización George Papanicolaou.
Tenemos 8 diseñadores, tendremos varias presentaciones artísticas, baile, música, estamos muy emocionados de compartir este evento con toda nuestra comunidad. Y también quería compartir con ustedes que este es un evento sin primeros de lucro, con el apoyo de George Papanicolaou, indicó Domingo Toledo, organizador del evento.