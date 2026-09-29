Alumna de 15 años es auxiliada tras sufrir intoxicación en escuela de Nogales

Una alumna de una escuela particular situada en la colonia El Greco en Nogales, Sonora, fue auxiliada por las autoridades al ser localizada sin sentido al interior del baño de su escuela, los médicos señalaron intoxicación por el consuma de “wax”.
De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública fue a las 12:50 horas del pasado lunes 28 de septiembre que se atendió el reporte de una menor de 15 años de edad intoxicada por consumo de “wax”.
Agentes de la policía municipal acudieron a las instalaciones de la escuela secundaria y preparatoria de dicho sector donde se entrevistaron con los directivos del plantel, los cuales les informaron que momentos antes varios alumnos le dijeron que en el baño de mujeres estaba una alumna desvanecida.
Por lo que de inmediato se aplicó el protocolo de atención en esos casos informando al 911, los agentes procedieron a llevar a la menor ante el Médico Calificador quien determinó posibles efectos secundarios de intoxicación por probable consumo de un narcótico a través de un cigarro electrónico conocidos como “Wax”.