Alumna de 15 años es auxiliada tras sufrir intoxicación en escuela de Nogales

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La menor fue localizada inconsciente en el baño de un plantel de El Greco y recibió atención de autoridades tras un reporte de posible intoxicación relacionada con el consumo de una sustancia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/09/2026 04:01 PM.
En Nogales y editada el 29/09/2026 04:03 PM.