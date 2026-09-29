¡Bájale a la velocidad! Tránsito refuerza vigilancia por lluvias en Nogales

Autoridades de vialidad mantuvieron presencia en distintos lugares de Nogales, Sonora, con el fin de persuadir a los conductores a no manejar en exceso de velocidad bajo la lluvia.
El comandante de Tránsito Municipal, Eliceo Estrada Muñiz, recomendó a la población en general conductores y peatones a extremar precauciones ya que detalló se tiene pronosticado que el clima lluvioso continuara incluso durante la noche y todo el día del miércoles.
Después de varias horas de lluvia el comandante de tránsito y personal a su cargo mantuvieron el escaneo de velocidad en la entrada sur de la ciudad, donde más del 90 por ciento de los autos superaron los 40 kilómetros por hora permitidos en la zona.
Pues hasta esta hora tenemos una ciudad tranquila nomás con lluvia desde anoche desde la mañana y estamos queriendo controlar la velocidad aquí, que reduzcan su velocidad al ingresar al municipio de Nogales, debido a que la lluvia que está cayendo pues hace más riesgoso de tener un accidente por velocidad o un derrape, les invitamos a todos los conductores pues que bajen su velocidad en estos tramos para evitar accidentes
Recomendamos estar al pendiente con los límites de velocidad, sus vehículos, sus frenos verdad, las llantas pues que lo menos que puedan dar un frenón de repente introspectivamente para así evitar accidentes de carambola, mejor trasladarnos y conducirnos con respeto a la velocidad, explicó Estrada Muñiz.
Recomendamos estar al pendiente con los límites de velocidad, sus vehículos, sus frenos verdad, las llantas pues que lo menos que puedan dar un frenón de repente introspectivamente para así evitar accidentes de carambola, mejor trasladarnos y conducirnos con respeto a la velocidad, explicó Estrada Muñiz.
Si, cualquier emergencia pueden hacer la llamada 911 y una unidad que ande trabajando de policía tránsito brindará cualquier apoyo a esas personas que, pues se trasladan de un lugar a otro de sus trabajos de la maquiladora, de cualquier trabajo y requieran un apoyo vial estamos para servirles
Tener cuidado en los arroyos de la Tecnológico, Celaya, Buenos Aires, La Orizaba, Jesús García, Calle Hermosillo, 5 de febrero, les pedimos no meterse mientras esté lloviendo, estamos aquí trabajando por su seguridad, pero también que nos ayuden los ciudadanos a cooperar, a no arriesgar su integridad ni de su familia.
Tener cuidado en los arroyos de la Tecnológico, Celaya, Buenos Aires, La Orizaba, Jesús García, Calle Hermosillo, 5 de febrero, les pedimos no meterse mientras esté lloviendo, estamos aquí trabajando por su seguridad, pero también que nos ayuden los ciudadanos a cooperar, a no arriesgar su integridad ni de su familia.