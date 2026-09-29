¡Bájale a la velocidad! Tránsito refuerza vigilancia por lluvias en Nogales

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Personal de Tránsito Municipal intensificó el monitoreo de velocidad y pidió a los conductores extremar precauciones, evitar derrapes y no intentar cruzar arroyos durante las lluvias

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/09/2026 04:09 PM.
En Nogales y editada el 29/09/2026 04:12 PM.