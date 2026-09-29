¡Sin clases en Nogales! Escuelas cierran ante lluvias y fuertes vientos de “Polo”

Las escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos en Nogales acataron la suspensión de actividades escolares presenciales este martes 29 y miércoles 30 de septiembre, medida que se aplicará en los 72 municipios de Sonora.
El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), instruyó estas acciones preventivas para salvaguardar a la comunidad escolar ante el pronóstico de vientos fuertes y lluvias extraordinarias derivadas del sistema tropical “Polo”.
Los efectos de esta disposición ya son evidentes en la infraestructura educativa local; planteles como la Escuela Primaria “José Ma. Morelos y Pavón”, turno matutino y “Juan Escutia”, vespertino, enclavadas en la colonia Lomas de Fátima, permanecen con las puertas cerradas y candados en sus accesos, al lucir vacíos bajo las precipitaciones que ya se registran en la ciudad.
El aviso oficial especifica que el martes 29 de septiembre la suspensión es total para ambos turnos y en todos los niveles académicos a lo largo de la entidad, al precisar que, la inactividad presencial se extenderá durante el miércoles 30 de septiembre en los 72 municipios.
La SEC explicó que esta extensión tiene como propósito principal permitir la evaluación de riesgos, la inspección de la infraestructura y la verificación de las condiciones de seguridad en cada plantel, garantizando así la ejecución de acciones para un retorno seguro a las aulas. Previamente, la primera fase de suspensiones comenzó la tarde del lunes 28 de septiembre, afectando únicamente a 25 municipios del sur, centro y sierra del estado, lista en la que Nogales no estuvo incluido.
La dependencia estatal recomienda a la población de Nogales y de todo Sonora permanecer atenta a las indicaciones de las autoridades a través de los medios oficiales y evitar la difusión de información que no esté verificada. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil mantendrá el monitoreo constante de la trayectoria de “Polo” e informará de manera oportuna sobre cualquier medida preventiva adicional.