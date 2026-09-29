¡Sin clases en Nogales! Escuelas cierran ante lluvias y fuertes vientos de “Polo”

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Planteles públicos y particulares suspendieron actividades presenciales este martes 29 y miércoles 30 de septiembre como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas generadas por el sistema tropical “Polo”

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/09/2026 02:58 PM.
En Nogales y editada el 29/09/2026 03:12 PM.