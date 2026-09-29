Detienen a hombre por presunto homicidio de su padre en Nogales

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La FGJES informó la detención y vinculación a proceso de Juan José “N”, señalado como probable responsable de la muerte de su padre, Rodolfo Francisco “N”, de 76 años

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/09/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 29/09/2026 04:18 PM.