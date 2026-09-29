Detienen a hombre por presunto homicidio de su padre en Nogales

A poco más de una semana de haber sido localizados los restos desarticulados de un hombre adulto mayor la FGJES logró la detención y vinculación a proceso a Juan José “N” por el homicidio de su padre en esta frontera de Nogales, Sonora.
La investigación desarrollada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) permitió ejecutar una orden de aprehensión y obtener la vinculación a proceso de Juan José “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado por privar de la vida a su ascendiente, en perjuicio de su padre, Rodolfo Francisco “N”, quien tuviera 76 años.
Tras ser detenido por la AMIC Nogales, en la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación y expuso los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación; tras su valoración, el Juez resolvió sujetar al imputado a proceso e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva, conforme a lo solicitado por la Fiscalía.
Los hechos se habrían registrado entre las 22:00 horas del 18 de septiembre y las 09:00 horas del pasado 19 de septiembre, al interior de un domicilio ubicado en calle Los Guasave, colonia Luis Donaldo Colosio.
Las investigaciones establecen que Juan José “N” agredió a su padre con un objeto contundente en la cabeza, ocasionándole un traumatismo craneoencefálico severo que le provocó la muerte.
Posteriormente, el imputado habría realizado acciones para ocultar el cuerpo de la víctima, como el de desarticularlo, meter sus restos en bolsas y sepultarlo en el patio del inmueble, elementos que forman parte de los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial.
Con esta resolución, la FGJES avanza en el esclarecimiento y judicialización de este homicidio y continuará fortaleciendo la investigación complementaria para sostener ante los tribunales la responsabilidad de quien resulte acreditada, procurando justicia para la víctima y su familia.