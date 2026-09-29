¡Julia Huerta respalda a Lorenia Valles! Destaca liderazgo femenino rumbo a 2027

En el marco del proceso interno que sostiene el Movimiento de Regeneración Nacional, Julia Huerta emitió un pronunciamiento oficial para felicitar y respaldar la designación de Lorenia Valles como Coordinadora del Comité de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Sonora.
A través de un mensaje que resalta la unidad y la fuerza del liderazgo femenino, precisamente desde la ciudad de México en la sede del protocolo oficial, Huerta destacó la trayectoria de Valles y su profundo arraigo social.
Quiero felicitar a Lorenia Valles por este importante nombramiento como Coordinadora Estatal de Sonora. Reconozco su compromiso, su liderazgo y la cercanía que ha mantenido con la gente, expresó Julia Huerta.
Haciendo eco de las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, Julia Huerta enfatizó que “¡Es tiempo de Mujeres!”, señalando que la nueva responsabilidad de Lorenia Valles le permitirá seguir aportando con firmeza y sensibilidad al trabajo que se realiza en todo el estado.
Le deseo mucho éxito en esta nueva etapa, que vengan grandes retos, buenos resultados y muchas satisfacciones, añadió Huerta, subrayando una de las premisas centrales de su visión política: reconocer el liderazgo inspira y también transforma.