¡Julia Huerta respalda a Lorenia Valles! Destaca liderazgo femenino rumbo a 2027

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Desde Ciudad de México, la representante de Morena felicitó a Valles por su designación como coordinadora estatal y llamó a mantener la unidad y el trabajo conjunto desde Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/09/2026 10:42 AM.
En Nogales y editada el 29/09/2026 11:07 AM.