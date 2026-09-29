Lorenia Valles encabezará los Comités de la Transformación en Sonora

En una jornada que reconfigura el panorama político del noroeste del país, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena oficializó el nombramiento de la senadora Lorenia Valles como la nueva Coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Sonora. El acto, más allá de definir el rumbo electoral del estado hacia 2027, estuvo fuertemente marcado por un mensaje de reivindicación de género y un reconocimiento directo al liderazgo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde el Salón Olmeca del World Trade Center en la capital del país, y ante una nutrida representación de la militancia sonorense que viajó para acompañar el proceso, la dirigencia nacional dio a conocer los resultados de las encuestas internas. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, fue la encargada de hacer el anuncio oficial, destacando que el nombramiento responde estrictamente a la voluntad ciudadana.
Informamos que el pueblo de Sonora decidió que sea la compañera Lorena Valles la coordinadora estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional. Muchas felicidades a la senadora por este reconocimiento que el pueblo ha realizado, declaró Montiel, tras reconocer también la madurez política y el esfuerzo de los demás contendientes, entre ellos Omar del Valle Colosio, Célida López Cárdenas, María Dolores del Río, Froylán Gámez y Javier Lamarque.
El clímax de su intervención llegó al dirigirse directamente a la titular del Ejecutivo Federal, dejando claro que su designación en Sonora es un reflejo de los cambios profundos impulsados a nivel nacional.
Presidenta, reconocemos tu liderazgo, tu convicción y la inspiración que representas para millones de mujeres y hombres que hoy formamos parte de este gran movimiento. Nos has enseñado que es tiempo de mujeres y que con tu llegada llegamos todas, todas las mujeres y todas las niñas, expresó Valles, desatando el aplauso de los presentes.
El evento demostró además la solidez de la coalición gobernante, arropada por la dirigencia nacional y estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), Valles recibió el respaldo total de sus aliados políticos. Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde, destacó el perfil de Valles, al asegurar que tiene “todo el talante para cubrir las expectativas de una entidad federativa compleja” y extendió una invitación a cerrar filas e integrar a todos los perfiles que participaron en las encuestas.
Con este nombramiento, Morena y sus partidos aliados concluyen su proceso interno en Sonora, al apostar por un perfil de amplia experiencia legislativa y activismo social, pero, sobre todo, consolidar la narrativa de que el relevo generacional y político en México lleva rostro de mujer.