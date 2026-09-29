Lorenia Valles encabezará los Comités de la Transformación en Sonora

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La senadora con licencia recibió la constancia como coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, tras concluir el proceso interno de Morena

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/09/2026 03:18 PM.
En Nogales y editada el 29/09/2026 03:21 PM.