¡Más de 25 mil peregrinos van rumbo a Magdalena! Refuerzan operativo en carretera

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Autoridades de Nogales intensificarán la vigilancia durante los próximos días y piden a los caminantes avanzar en sentido contrario al tráfico y utilizar prendas o accesorios reflectantes

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/09/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 29/09/2026 04:51 PM.