¡Más de 25 mil peregrinos van rumbo a Magdalena! Refuerzan operativo en carretera

Con la expectativa de recibir a más de 25 mil caminantes en la carretera internacional rumbo a Magdalena, las autoridades exhortaron a los peregrinos a extremas precauciones, caminar en sentido opuesto a los vehículos y utilizar equipo reflectante para evitar tragedias durante el cumplimiento de las tradicionales mandas a San Francisco Javier.
Para hacer frente a esta intensa movilización, el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, detalló la activación de un operativo que involucra a diferentes dependencias de seguridad y rescate, con el esfuerzo conjunto busca prevenir percances, especialmente tras el reciente incidente donde un ciclista fue golpeado por un automóvil que no logró advertirlo en el camino de noche.
Y hemos insistido reiteradamente en la importancia que tiene que las personas transiten en el sentido opuesto de los vehículos. ¿Qué significa eso? Que, si yo voy caminando hacia Magdalena, debo de transitar por el carril que me queda a mi momento. Con la razón de que los vehículos los pueda ver de frente y no me queden en mis espaldas, comentó el secretario.
La vigilancia mencionó no es solo para aquellos que pagan su manda a pie, sino también para aquellos que se colocan en los costados de la carretera, donde se instalan campamentos de curación, descanso y alimento, por lo que aunado a todo esto se tendrán operativos como el carrusel para monitorear y disminuir la velocidad de los automovilistas, para asegurar un regreso a casa sin incidentes.
Nosotros tenemos diferentes servicios que van desde la seguridad de las personas, desde puntos de hidratación, en algunos lugares estratégicos de la carretera, desde la seguridad de las personas que se instalan a la ruilla de la carretera, porque también a ellos hay que protegerlo con mucha prontitud y con mucha responsabilidad, indicó.