Muere hombre tras sufrir graves lesiones en la vía pública de Nogales

A pesar del esfuerzo de paramédicos de la Cruz Roja un hombre murió al no superar las lesiones que se auto infringió al encontrarse en la vía pública en calles de la colonia Embarcadero en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 11:20 horas que se informó al 911 sobre la presencia de un hombre que se auto lesionaba con un pedazo de vidrio al encontrarse al final de la calle Puerto Tampico de dicho sector.
Al arribar los agentes al lugar se dieron cuenta que el hombre yacía sentado en el suelo y efectivamente se estaba cortando en el cuello y los brazos, mientras que los paramédicos intentaban ayudarlo mostrando resistencia física.
De acuerdo con la información oficial el sujeto estaba sentado sobre varios pedazos de vidrio y al querer levantarlo, éste comenzó a introducirse las manos en las heridas que se había realizado provocando mayor sangrado.
Finalmente, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos, el sujeto dejó de existir en el lugar. Fue el personal de la FGJES quienes arribaron para iniciar con los trabajos de ley correspondientes, se informó que no se tienen mayores datos sobre los generales de esta persona.