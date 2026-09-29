Muere hombre tras sufrir graves lesiones en la vía pública de Nogales

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Un hombre perdió la vida en calles de la colonia Embarcadero pese a la atención de paramédicos de Cruz Roja; la FGJES inició las diligencias correspondientes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/09/2026 04:06 PM.
En Nogales y editada el 29/09/2026 04:09 PM.