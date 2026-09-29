¡Nogales llega al mundo! ARSOBO y “Kiko” Trujillo son finalistas de Héroes de CNN 2026

Competir a nivel global contra iniciativas millonarias y poner el nombre de una frontera sonorense en el mapa internacional, es hoy una realidad para una asociación dedicada a cambiar vidas, esto a través de la fabricación de prótesis, aparatos auditivos y sillas de ruedas a precios asequibles, para poblaciones vulnerables, dejando el legado de una organización civil que ha logrado posicionarse entre los cinco finalistas de un prestigioso certamen mundial.
Esto por la nominación de Francisco “Kiko” Trujillo y el proyecto ARSOBO, para el galardón Héroes de CNN 2026, cuya fase de votación publica arrancará este jueves primero de octubre, en donde el ganador definitivo obtendrá un estímulo de 100 mil dólares, capital que la institución buscará inyectar de inmediato en la operación diaria del taller en Nogales.
Imagínate, yo sueño que pudiéramos obtener ese premio y pues invertirlo inmediatamente en los mismos programas. Estamos ahorita carentes de algunos dispositivos, herramientas, modernizar el equipo de cómputo, cosas que realmente nos van a ayudar a seguir creciendo con más profesionalismo. Entonces, es un sueño inclusive de mejores sueldos para los muchachos que trabajan aquí, mencionó Trujillo.
Compartió que a pesar de competir contra proyectos globales de alto financiamiento en África y otras regiones, la labor nogalense resalta por su impacto humano, brindando atención de movilidad y salud a pacientes que han viajado desde 97 distintas ciudades de la República Mexicana, por lo que cualquier persona puede respaldar y sumarse a la labor de Arsobo con su voto en la página de Héroes CNN 2026, para colaborar de manera gratuita.
Ha sido muy gratificante, y saber exactamente, como dices tú, el único de México y de una ciudad tan chiquita. Y realmente un programa chiquito. No considero yo que seamos una potencia o que estaremos cubriendo. Sí vemos gente de 97 diferentes ciudades de México que han venido, pero no tenemos la capacidad todavía de cubrir áreas más grandes, que es lo que quisiéramos. Pero el saber que sí, de una ciudad, pues una frontera chica relativamente en Nogales, y saber que estamos ahí en esa posición es muy gratificante, comentó.