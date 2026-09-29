¡Nogales llega al mundo! ARSOBO y “Kiko” Trujillo son finalistas de Héroes de CNN 2026

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La organización nogalense dedicada a fabricar prótesis, aparatos auditivos y sillas de ruedas para personas vulnerables compite por el reconocimiento internacional y un premio de 100 mil dólares

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/09/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 29/09/2026 04:44 PM.