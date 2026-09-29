¡Nogales se pone a la vanguardia! TECNM estrena edificio y laboratorio de semiconductores

Con una inversión acumulada de 133 millones 603 mil 779 pesos, el Tecnológico Nacional de México (TECNM) campus Nogales, Sonora llevó a cabo la inauguración oficial de su nuevo Edificio Multidisciplinario y del vanguardista Laboratorio de Semiconductores. Esta magna obra de infraestructura académica posiciona a la institución en la frontera de la innovación tecnológica y responde directamente a las demandas de la industria global.
La ceremonia protocolaria contó con la presencia de figuras clave del ámbito educativo y gubernamental, encabezados por Ramón Jiménez López, Director General del TECNM y la directora anfitriona Sonia Regina Meneses Mendoza. El presídium también estuvo integrado por Andrea Zarate Fuentes, Directora de Extensión y Vinculación; Marco Antonio Trujillo Martínez, Director de Vinculación e Intercambio Académico; Rodolfo Basurto Álvarez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEC Sonora y Juan Francisco Gim Nogales, presidente municipal; en representación de la comunidad académica, participó Miguel Ángel Esteves Sandoval, estudiante de la carrera de Ingeniería en Semiconductores.
Bajo el impulso y seguimiento puntual de la Maestra Sonia Regina Meneses Mendoza, Directora del TECNM campus Nogales, el impacto de estos recursos federales y estatales se ve reflejado en la modernización total de las instalaciones. El Edificio Multidisciplinario está compuesto por un auditorio, aulas de vanguardia, sala de maestros y una red de laboratorios especializados que incluyen el Laboratorio de Semiconductores, con capacidades de colaboración en diseño, fabricación y procesos ATP y manufactura, montaje superficial, fabricación, neumática y metalurgia.
Con la presentación de estos nuevos espacios tecnológicos, el TECNM campus Nogales se consolida como un motor de desarrollo regional y nacional. El nuevo equipamiento permitirá generar invaluables oportunidades de vinculación académica e industrial para el desarrollo de dispositivos semiconductores, demostrando que la visión institucional y la calidad del talento sonorense están listos para trascender fronteras en la industria de alta tecnología.