¡Nogales se pone a la vanguardia! TECNM estrena edificio y laboratorio de semiconductores

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Con una inversión acumulada de 133.6 millones de pesos, el Tecnológico Nacional de México campus Nogales inauguró un nuevo Edificio Multidisciplinario y un Laboratorio de Semiconductores para fortalecer la formación de talento especializado

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/09/2026 03:21 PM.
En Nogales y editada el 29/09/2026 03:41 PM.