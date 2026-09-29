¡Polo golpea Sonora! Lluvias, inundaciones y alerta se extienden hasta Nogales

El huracán Polo tocó tierras sonorenses este martes en las costas de Guaymas, Sonora, provocando lluvias torrenciales, inundaciones severas y la activación del Plan DN-III-E, esto tras atravesar la península de Baja California y el Golfo de California, y si bien el meteoro ingresó a nuestro estado como categoría 1, desató vientos sostenidos de hasta 120 kilómetros por hora un oleaje elevado en toda la región costera.
La magnitud del fenómeno meteorológico obligo a las autoridades a implementar medidas preventivas, destacando la suspensión total de clases presenciales en los 72 municipio de Sonora este martes 29 y miércoles 30, además de que el estado habilitó diversos refugios temporales para salvaguardar a las familias expuestas a posibles deslaves y desbordamientos.
En el caso de Nogales, aunque la ciudad se encuentra lejos de la zona de impacto, la extensa circulación ciclónica de “Polo” mantiene la alerta, debido a que las lluvias, intermitentes, en ocasiones con precipitaciones de consideración, lo que, junto a la humedad en el terreno, significa un riesgo sobre todo para las personas que se encontraban de circulación por la ciudad.
La unidad estatal de protección civil, emitió avisos preventivos por precipitaciones de moderadas a intensas, acompañadas de actividad eléctrica, posible granizo y ráfagas de viento considerables, tomando en cuenta de que el riesgo de que el principal problema para la frontera, no radica directamente en los vientos, sino en la acumulación rápida de agua, por lo que las autoridades exhortaron a la población de no cruzar arroyos o calles inundadas.
Se espera que “Polo” se degrade en las próximas horas y se convierta a depresión tropical para la tarde del próximo miércoles, esto tras lo que será su paso por la sierra sonorense, sin embargo, esto no elimina de todo el riesgo de lluvias prácticamente desde el sur de nuestro estado hasta Texas en la unión americana, junto a esto las autoridades mantienen vigilancia permanente en el nuevo fenómeno meteorológico Rachel, que, si bien aún no se define su trayectoria completa, pudiera compartirla con el actual fenómeno meteorológico.