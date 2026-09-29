¡Polo golpea Sonora! Lluvias, inundaciones y alerta se extienden hasta Nogales

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El huracán ingresó a Sonora como categoría 1 por la zona de Guaymas y generó lluvias intensas e inundaciones, mientras Nogales mantiene vigilancia ante el riesgo de precipitaciones fuertes y acumulación de agua

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/09/2026 04:53 PM.
En Nogales y editada el 29/09/2026 04:56 PM.