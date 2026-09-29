Tres personas reciben atención de emergencia tras intentos de autolesión en Nogales

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Una adolescente de 17 años y dos hombres fueron trasladados a hospitales de la ciudad luego de ser encontrados por familiares en situaciones de riesgo dentro de sus domicilios

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/09/2026 03:56 PM.
En Nogales y editada el 29/09/2026 04:00 PM.