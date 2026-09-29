Tres personas reciben atención de emergencia tras intentos de autolesión en Nogales

Tres personas entre ellas una adolescente de 17 años fueron atendidos de emergencias en diferentes hospitales de esta frontera de Nogales, Sonora luego de haber sido encontrados por sus familiares en su intento de autolesionarse de diferentes formas dentro de sus domicilios.
Minutos después de las 11 de la noche agentes municipales acudieron a un domicilio de la colonia Jardines de la Montaña donde reportaron la presencia de una persona intoxicada por ingesta de medicamentos.
En el lugar una mujer de 46 años de edad narró que momentos antes al estar con sus familiares llegó su hijo de 27 años de edad y se despidió de todos, luego se introdujo a su vehículo Toyota de color gris que estaba estacionado en la calle, momentos después al ir a verlo notó que estaba inconsciente recostado en el asiento del piloto.
La mujer les dijo al ver a su hijo lo trasladó a dicho hospital en donde los médicos diagnosticaron intoxicación por ingesta de medicamentos, quedando internado en estado delicado de salud.
Otro caso se reportó a las 14:00 horas cuando dicha autoridad acudió a un domicilio de la colonia Lomas de Nogales donde se entrevistaron con una mujer quien les argumentó que momentos antes al estar en su casa con su esposo de 29 años de edad, de pronto escucho ruidos en uno de los cuartos y al revisar vio a su esposo que tenía una cuerda atada al cuello sujetada al techo.
Dijo que como pudo cortó la cuerda con un cuchillo y al bajar a su marido éste se golpeó la cabeza con la pared y el piso, en este caso el afectado se negó a recibir atención médica.
Siendo las 23:25 horas oficiales preventivos acudieron al hospital del ISSSTE donde fue trasladada una adolescente de 17 años de edad, la cual se había infringido lesiones cortantes en las muñecas y las piernas.
Su padre dijo a los elementos que momentos antes le había llamado por teléfono una vecina suya diciéndole que su hija se había herido de gravedad por lo que decidió trasladarla a dicho hospital en donde los médicos le diagnosticaron heridas cortantes en ambas muñecas y en las piernas, así como posible intoxicación por ingesta de cloro, lo cual ponen en peligro la vida.
Sobre estos casos se recuerda que las autoridades de esta frontera ponen a disposición de la ciudadanía en general la atención profesional de personas de salud mental con la que cuentan varias dependencias y exhortan a la sociedad a mantener acercamiento con sus seres queridos.