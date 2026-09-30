¡28 años de historia! La UTN reconoce a quienes hacen crecer a su comunidad universitaria

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En el marco de su 28 aniversario, la Universidad Tecnológica de Nogales reconoció la trayectoria y dedicación de su personal administrativo, destacando su aporte al desarrollo y crecimiento de la institución

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/09/2026 01:32 PM.
En Nogales y editada el 30/09/2026 01:35 PM.