¡28 años de historia! La UTN reconoce a quienes hacen crecer a su comunidad universitaria

La celebración por el 28 aniversario de la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) fortalece los lazos de identidad y orgullo entre quienes integran esta comunidad universitaria. En esta ocasión, la institución reconoció la trayectoria y dedicación de su personal administrativo, cuya labor cotidiana es indispensable para hacer posible el funcionamiento y crecimiento de esta casa de estudios.
En una ceremonia se realizó la entrega de reconocimientos al personal de las diferentes áreas que conforman la Universidad: Dirección de Administración y Finanzas, a cargo de Marcia Kaley Romero Bonorand; Dirección de Apoyo Educativo, dirigida por Laura Elena López Félix; Dirección de Extensión Universitaria, encabezada por Jesús Manuel López Terán; Dirección de Vinculación, a cargo Karla Rivera Nieblas; Dirección de Planeación, dirigida por Leticia Gattas Suárez; Dirección Jurídica, a cargo de Liborio Velázquez Durón; y Rectoría, bajo la tutela de Miguel Ángel Salazar Candia.
En su mensaje a la comunidad universitaria, el Rector Miguel Ángel Salazar Candia expresó su reconocimiento y agradecimiento a quienes, desde las distintas áreas administrativas, han aportado su experiencia, responsabilidad y compromiso para fortalecer el desarrollo institucional. Destacó que cada tarea realizada forma parte de un esfuerzo colectivo que permite a la UTN avanzar y cumplir con su propósito educativo.
Como parte de este emotivo encuentro, Laura Elena López Félix dirigió un mensaje de felicitación a toda la comunidad, en el cual destacó el valor del trabajo en equipo y la importancia de fortalecer los lazos que distinguen a la familia universitaria. Asimismo, Lorena Rodríguez compartió unas palabras de felicitación a la comunidad, para sumarse al ambiente festivo por estos 28 años de historia y logros compartidos.
En este marco conmemorativo, se resaltó también el respaldo del Gobierno del Estado de Sonora, encabezado por el Gobernador Alfonso Durazo Montaño, hacia el fortalecimiento de la educación superior tecnológica. Este acompañamiento contribuye a generar condiciones para que instituciones como la UTN mantengan su crecimiento y brinden oportunidades de desarrollo a las nuevas generaciones.
La ceremonia se convirtió también en un espacio para valorar las historias, experiencias y años de servicio que han acompañado la evolución de la Universidad. Los presentes reafirmaron que detrás de cada logro institucional existe un equipo humano con responsabilidad y vocación para brindar mejores condiciones a estudiantes, docentes y a toda la comunidad universitaria.