¡Alerta en Pastelería Suspiros! 45 empleados se intoxican por mezcla de químicos

Autoridades dan a conocer información oficial sobre la intoxicación masiva que se reportó en la empresa Pastelería Suspiros donde 45 empleados resultaron con afectaciones al inhalar gases tóxicos tras combinación errónea de químicos.
Este hecho que provocó la movilización de autoridades y cuerpos de rescate de esta ciudad se registró a las 16:08 horas cuando se informó al 911 el caso de intoxicación grupal por inhalación de vapores químicos, en dicha pastelería ubicada sobre el bulevar Nogales 2000 a la altura de la colonia Colinas del Yaqui.
Al lugar acudieron elementos de la policía municipal y estatal de seguridad pública quienes observaron a paramédicos del cuerpo de Bomberos de Nogales y de Cruz Roja atender a varias personas.
Los agentes se entrevistaron con Yuliana de 39 años de edad, encargada del negocio, misma que les informó que momentos antes se tuvo que evacuar del lugar a 45 personas empleadas del lugar, porque se había producido gas tóxico derivado de la combinación de productos químicos para la limpieza.
La mujer les informó a los oficiales que una de las empleadas del negocio no leyó adecuadamente las instrucciones del contenido de dos bidones que tenían sustancias químicas y que la realizar la combinación produjo esos gases que rápidamente se expandieron por toda la empresa.
Debido a eso la mayoría de los empleados presentaron problemas como dificultad para respirar de los cuales cuatro personas tuvieron que ser trasladados por los paramédicos al hospital del Seguro Social donde quedaron internadas bajo observación médica. Posteriormente los empleados afectados fueron dados de alta después del chequeo correspondiente.
Se informó que el resto del personal se mantuvo fuera de las instalaciones, mientras que efectivos del cuerpo de bomberos realizaron los trabajos necesarios para sacar los gases del lugar y de revisar los contenidos de dichos químicos en coordinación con el personal de protección Civil.
Sobre el caso la titular de la unidad municipal de protección civil de Nogales, Julia Ochoa dio a conocer que las labores de la empresa quedaron suspendidas por el resto del día, mientras una empresa especializada en manejo de materiales peligrosos realizó la limpieza y los suministros comprometidos, reabriendo sus puertas hasta este miércoles, tras cumplir con los requerimientos.