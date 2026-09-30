¡Alerta en Pastelería Suspiros! 45 empleados se intoxican por mezcla de químicos

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Una combinación accidental de productos de limpieza provocó vapores tóxicos en una sucursal de Pastelería Suspiros en Nogales; cuatro trabajadores fueron trasladados a un hospital y posteriormente dados de alta

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/09/2026 03:43 PM.
En Nogales y editada el 30/09/2026 03:51 PM.