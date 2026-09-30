¡Bomberos de Nogales se capacitan en Tijuana! Refuerzan técnicas para incendios y rescates

Un grupo especial del cuerpo de Bomberos de Nogales acudió al 5to Congreso Internacional de Bomberos Tijuana con el fin de capacitarse y actualizarse en distintas áreas de control de incendios y rescates junto con efectivos de todo el país.
Se informó que el congreso dio inicio el pasado lunes 21 de septiembre y culminó el viernes 25 de este mes, en su instancia participaron en conferencias y distintos talleres teóricos - prácticos para actualizar sus conocimientos en distintas técnicas, estrategias y combate contra incendios, así como en el rescate de personas en alturas, entre otros más.
La quinta edición del encuentro reunió a alrededor de 750 bomberos provenientes de distintas regiones de México y del extranjero, convirtiéndose en un espacio para el intercambio de experiencias, técnicas y procedimientos entre corporaciones.
El programa incluyó capacitación relacionada con combate de incendios, rescate, seguridad operativa y atención de emergencias, mediante ejercicios que permitieron a los participantes llevar los conocimientos teóricos a escenarios prácticos.
Entre los temas contemplados durante el Congreso estuvieron operaciones contra incendios estructurales, búsqueda y rescate, emergencias con gas, rescate en maquinaria industrial, evacuación de trabajadores en altura, rescate en torres y techos, apuntalamiento vertical y utilización de tecnología y drones durante emergencias.
También se abordaron procedimientos relacionados con materiales peligrosos, seguridad acuática y atención de emergencias veterinarias para perros de trabajo y animales de compañía.
Una de las actividades desarrolladas durante el encuentro fue una capacitación especializada en rescate de personas en acantilados y zonas de difícil acceso, realizada en Playas de Tijuana.
Durante esos ejercicios, bomberos participantes practicaron procedimientos de descenso, atención y extracción de víctimas utilizando equipo especializado como sistemas de trípode, canastillas y escaleras telescópicas.
El objetivo de este tipo de talleres fue que los conocimientos adquiridos puedan posteriormente replicarse dentro de las corporaciones participantes, fortaleciendo así la capacidad de respuesta en sus respectivas ciudades.
Para los elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios “Gustavo L. Manríquez”, la participación permitirá actualizar procedimientos y conocer técnicas empleadas por otras corporaciones para atender incendios, rescates y situaciones de emergencia en esta frontera con mayor capacitación para el bien de la sociedad en general.