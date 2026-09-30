¡Bomberos de Nogales se capacitan en Tijuana! Refuerzan técnicas para incendios y rescates

...

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios “Gustavo L. Manríquez” participaron en el 5to Congreso Internacional de Bomberos Tijuana, donde actualizaron conocimientos en combate de incendios, rescate y atención de emergencias

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/09/2026 04:18 PM.
En Nogales y editada el 30/09/2026 04:24 PM.