Cateo en Nogales termina con una persona detenida y trasladada a Hermosillo

Autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo una diligencia de cateo en un domicilio de la colonia Fundo Legal en Nogales, Sonora, de donde lograron ejecutar una orden de aprehensión contra una persona aún no identificada de manera pública.
La acción judicial dio inicio en horas de la mañana del pasado martes 29 de septiembre y culminó en la madrugada del miércoles.
Se informó que fueron elementos militares quienes iniciaron con el aseguramiento de la zona cerrando la circulación de varias calles del conocido barrio de la capilla, posteriormente un grupo especial de la FGJE de Sonora proveniente de la ciudad de Hermosillo inició con el proceso legal en un inmueble ubicado en la calle Allende y Ochoa.
En la zona se pudo documentar la presencia de agentes militares con uniformes diferentes que montaron guardia desde el inicio del cateo, incluso con recorridos de las calles aledañas.
Se tiene conocimiento que en esta operatividad ninguna autoridad local participó, sin embargo, se confirmó el arresto de una persona que fue trasladada de inmediato a la ciudad de Hermosillo, Sonora, bajo un operativo de seguridad.
Se desconoce si la aeronave tipo helicóptero que sobre voló por la ciudad tenga algo que ver con dichas operatividades. Se esta en espera de algún informe oficial por parte de las autoridades que participaron.