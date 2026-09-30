Cateo en Nogales termina con una persona detenida y trasladada a Hermosillo

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Fuerzas de seguridad realizaron un cateo en un domicilio de la colonia Fundo Legal de Nogales, donde fue ejecutada una orden de aprehensión; autoridades mantienen reservados los detalles del caso

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/09/2026 04:10 PM.
En Nogales y editada el 30/09/2026 04:15 PM.