¡Hallazgo en ‘La Escondida’! Localizan cuerpo semienterrado al surponiente de Nogales

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Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional localizaron los restos de un hombre envueltos en cobijas y semienterrados en una fosa clandestina; la Fiscalía realizó la exhumación

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/09/2026 03:58 PM.
En Nogales y editada el 30/09/2026 04:06 PM.