¡Hallazgo en ‘La Escondida’! Localizan cuerpo semienterrado al surponiente de Nogales

Efectivos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Guardia Nacional durante recorridos de vigilancia por el centro recreativo “La Escondida” localizaron restos humanos semi enterrados en la zona.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública minutos antes de las 14:00 horas autoridades preventivas y ministeriales atendieron el reporte de una persona fallecida y semienterrada en el camino que conduce al centro recreativo señalado ubicado al sur-ponientes de Nogales, Sonora.
En el sitio dichas autoridades observaron que la zona era resguardada varios elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, los oficiales explicaron que hacían trabajos de investigación ocular en el área y vieron el cuerpo envuelto en cobijas y semi sepultado en una fosa clandestina.
Se informó que lo anterior les fue posible al ver a un perro que desprendía pedazos de tela y sacaba parte de un bulto, por lo que decidieron revisar notando que se trataba de un cuerpo envuelto y enterrado.
Fueron periciales del Servicio Médico Forense de la FGJE de Sonora quienes se hicieron cargo de la exhumación completa y ordenaron que los restos fueran trasladados a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley.
Hasta el momento se desconocen mayores detalles o características del cuerpo localizado, solo se confirmó que se trata del cuerpo de un hombre. Se recomienda a las personas que cuentan con algún familiar desaparecido acudan a las instalaciones de la Fiscalía del estado en esta frontera para mayor información.