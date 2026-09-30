¡Julia Huerta respalda a Lorenia Valles! “Sonora tiene coordinadora”

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La militante morenista nogalense acompañó en Ciudad de México la designación de Lorenia Valles y destacó el ambiente de unidad durante el encuentro nacional de Morena

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/09/2026 11:41 AM.
En Nogales y editada el 30/09/2026 12:13 PM.