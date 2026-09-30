¡Julia Huerta respalda a Lorenia Valles! “Sonora tiene coordinadora”

La militante morenista nogalense, Julia Huerta, reafirmó su confianza en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras su participación en el encuentro nacional celebrado en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se oficializó el nombramiento de Lorenia Valles como Coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora.
Durante el histórico evento, Huerta acompañó a la nueva coordinadora y destacó el ambiente de unidad, fortaleza y alegría que se vivió durante la designación oficial.
Entre expectativa, encuentros, saludos y caras conocidas, acompañamos desde el World Trade Center el momento en que Lorenia Valles fue nombrada Coordinadora, expresó Huerta, quien además documentó y compartió su asistencia, así como los emotivos momentos vividos junto a Lorenia Valles.
Me dio muchísimo gusto coincidir y compartir juntas este momento. ¡Muchas felicidades nuevamente, Lorenia! Sonora tiene coordinadora y qué gusto poder haber estado ahí para compartir este momento, señaló la líder nogalense, reiterando sus mejores deseos de éxito para Valles en esta nueva y gran responsabilidad.
Me dio muchísimo gusto coincidir y compartir juntas este momento. ¡Muchas felicidades nuevamente, Lorenia! Sonora tiene coordinadora y qué gusto poder haber estado ahí para compartir este momento, señaló la líder nogalense, reiterando sus mejores deseos de éxito para Valles en esta nueva y gran responsabilidad.
Con la mirada puesta en el futuro de la Cuarta Transformación a nivel local, Julia Huerta puntualizó que se mantiene respetuosa y atenta a los tiempos que marque el partido para las próximas convocatorias municipales. En este sentido, reafirmó que, respaldada por el liderazgo que ha construido a lo largo de los años en la izquierda, asumirá con firmeza y convicción la responsabilidad de participar activamente para seguir llevando el bienestar a Nogales, Sonora.
Después de tanta expectativa, ya conocemos el resultado y es tiempo de mujeres. Estamos listos para seguir defendiendo la transformación, compartió la morenista Julia Huerta.