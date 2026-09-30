¡Morena avanza con sus coordinaciones! Preparan convocatoria para distritos federales

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Citlalli Hernández informó que el partido publicará la convocatoria para las coordinaciones de los distritos federales y posteriormente las correspondientes a los municipios, como parte de su proceso interno rumbo a 2027

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/09/2026 01:39 PM.
En Nogales y editada el 30/09/2026 01:42 PM.