¡Morena avanza con sus coordinaciones! Preparan convocatoria para distritos federales

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, anunció que el partido prepara la publicación de la convocatoria dirigida a las coordinaciones de los distritos federales; este anuncio marca oficialmente la conclusión de la etapa estatal y el avance del proceso interno del movimiento político.
Durante su declaración, Hernández Mora detalló que la convocatoria para los distritos federales fue aprobada recientemente por el Comité Ejecutivo Nacional. Como parte de la organización del proceso interno, el partido orienta a las y los aspirantes interesados a realizar su registro mediante plataformas en línea. Asimismo, la dirigente adelantó que el partido tiene previsto publicar en los próximos días las convocatorias correspondientes a los municipios.
Compartirles y hacer de conocimiento de todas y todos los interesados en nuestro movimiento que acaba el proceso de las coordinaciones estatales y hoy estaremos publicando la convocatoria para las coordinaciones de los distritos federales, manifestó.
Estaremos informando seguramente y después en los próximos días estaremos publicando la convocatoria a los municipios, y así hasta que terminemos todas las coordinaciones que nos faltan, agregó.