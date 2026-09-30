¡Saldo blanco en escuelas de Nogales tras el paso de ‘Polo’! Autoridades mantienen vigilancia

El director de Educación Municipal en Nogales, Sonora, Edgar Valadez Valdés, confirmó el saldo blanco en la infraestructura escolar de la frontera tras el paso de los remanentes del huracán Polo. El funcionario municipal aclaró los motivos de la reciente suspensión de clases para los días martes y miércoles, una medida oficializada por la Secretaría de Educación y Cultura para todos los niveles educativos.
A pesar de las especulaciones surgidas desde el domingo anterior en diversas plataformas digitales, el fenómeno meteorológico impactó la región con menor severidad a la pronosticada. Las precipitaciones se manifestaron de forma moderada, situación celebrada por las autoridades locales ante el nulo reporte de daños estructurales en los planteles educativos hasta el momento.
Valadez Valdés enfatizó la relevancia de la cultura preventiva adoptada por el Ayuntamiento de Nogales y las autoridades educativas estatales, al precisar que la suspensión de actividades académicas tuvo como propósito principal salvaguardar la integridad física de los estudiantes, el personal docente y los padres de familia frente a cualquier posible riesgo derivado de las condiciones climáticas adversas.
Para lograr este objetivo, la Dirección de Educación Municipal mantuvo una estrecha coordinación interinstitucional, al reconocer la labor conjunta con los elementos de Seguridad Pública y Protección Civil, quienes establecieron canales de comunicación efectivos con la ciudadanía y las dependencias correspondientes para monitorear el avance de la tormenta.
Como parte de los protocolos de seguimiento, las autoridades permanecerán alerta ante cualquier llamado de los directivos escolares o supervisores de zona. En caso de detectar afectaciones tardías en las instalaciones educativas, la dependencia local reafirmó su compromiso para gestionar el apoyo necesario y garantizar un entorno seguro para la comunidad estudiantil de Nogales.