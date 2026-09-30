¡Saldo blanco en escuelas de Nogales tras el paso de ‘Polo’! Autoridades mantienen vigilancia

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Educación Municipal reporta que no se han detectado daños estructurales en planteles de Nogales y destaca que la suspensión de clases se realizó como medida preventiva para proteger a estudiantes y personal educativo

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 30/09/2026 01:48 PM.
En Nogales y editada el 30/09/2026 01:51 PM.