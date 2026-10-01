¡Adiós al mosquito! Reanudan fumigación y descacharre en Nogales para prevenir el dengue

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A partir del 5 de octubre, Salud Municipal retomará las jornadas de fumigación, aplicación de abate y descacharre en sectores vulnerables, comenzando por la colonia Colosio para reducir riesgos de dengue

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/10/2026 01:01 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 01:06 PM.