¡Adiós al mosquito! Reanudan fumigación y descacharre en Nogales para prevenir el dengue

Con el objetivo de evitar un brote de dengue y combatir de frente los riesgos de salud pública tras el paso de los recientes fenómenos meteorológicos, las labores intensivas de limpieza, fumigación y aplicación de abate se reanudarán a partir del próximo 5 de octubre en las zonas con mayor vulnerabilidad, a través de la campaña denominada “Adiós al Mosquito”.
La doctora Viviana García Ruiz, directora de Salud Municipal, comentó que estos trabajos preventivos se realizan en estrecha coordinación con Cruz Roja Mexicana, la 45 Zona Militar, Protección Civil, Bienestar Social e Imagen Urbana, iniciando con el sector Colosio por ser el área con mayor incidencia histórica en Nogales, Sonora.
Justamente antes de que iniciaran estos diagnósticos en específico, quisimos tomar las medidas de prevención necesarias, como lo son el descacharre, la aplicación de abate y a la vez la concientización al ciudadano, para que ya no haya estos diagnósticos tan importantes y deficientes en la salud pública, comentó García Ruiz.
Además de planear la extensión del programa hacia otras colonias identificadas como focos rojos, las brigadas de Salud Municipal han iniciado con la fumigación de distintos planteles educativos, desde escuelas de nivel básico hasta universidad, además de mantener atención directa a los reportes de los vecinos.
Sí, es muy importante que, si en dado caso hay algún problema de salud pública, como lo viene siendo garrapatas y demás, obviamente tener el apoyo de la ciudadanía para deslindar completamente esos muebles y demás donde se almacenan estos insectos, mencionó.