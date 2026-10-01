¡Adulto mayor muere tras recibir un golpe durante un asalto en Nogales!

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Un hombre de 68 años falleció en el Hospital del Seguro Social luego de presentar complicaciones derivadas de un hematoma cerebral; su familia señaló que había sido víctima de un asalto el pasado 2 de agosto

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/10/2026 04:33 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 04:36 PM.