¡Adulto mayor muere tras recibir un golpe durante un asalto en Nogales!

Un hombre adulto mayor murió en el Hospital del Seguro Social a consecuencia de un golpe contuso en la cabeza que le dio un criminal que lo asalto en días pasados en Nogales, Sonora.
Este lamentable hecho se registró a las 00:03 horas este primero de octubre cuando se informó a las autoridades sobre el fallecimiento de un hombre que era atendido en el hospital del Seguro Social ubicado en la colonia Siglo XXI.
Al lugar acudieron elementos de la policía municipal donde se entrevistaron con Vianey de 32 años de edad, quien dijo que momentos antes observó que su papá Hipólito de 68 años de edad, sintió un fuerte dolor de cabeza y tenía una especie de vértigo.
Dijo que por sus propios medios lo trasladó al seguro social en donde fue atendido por los médicos, pero al estar en el lugar sufrió un paro cardiorespiratorio, siendo atendido en el lugar donde los médicos diagnosticaron que había perdido la vida.
Tras las primeras atenciones los médicos le diagnosticaron un hematoma con derrame sanguíneo en la parte bilateral del cerebro, lo cual pudo haberle causado la muerte.
La mujer dijo a los agentes que su papá había sido asaltado el pasado 2 de agosto y en ese hecho el delincuente que lo despojo le habían dado un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente en su momento.
Al lugar acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes iniciaron con la carpeta de investigación y ordenaron que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley.