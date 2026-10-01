¡Angélica Burgos llama a cerrar filas en Morena Nogales! Militantes suman esfuerzos por la unidad

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Angélica Burgos y militantes y fundadores de Morena en Nogales se reunieron con Felipe Sesma para expresar su disposición a fortalecer la cohesión partidista y el trabajo territorial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/10/2026 11:35 AM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 11:39 AM.