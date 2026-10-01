¡Angélica Burgos llama a cerrar filas en Morena Nogales! Militantes suman esfuerzos por la unidad

La construcción de la unidad al interior del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se lleva a cabo sumando voluntades en el trabajo de territorio para fortalecer el instituto político, estableció Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación se reunió, junto con un grupo de militantes y fundadores de Morena en Nogales, con el secretario de Organización del partido guinda en esta capital Felipe Sesma, a quienes manifestaron su interés por robustecer la cohesión partidista.
Ya definido el proceso de elección para la coordinadora estatal en Lorenia Valle, queremos hacer patente...nuestra disposición a trabajar por la unidad del partido desde el territorio para sacar adelante el proyecto de la Cuarta Transformación en Sonora, expresó.
El Secretario de Organización de Morena en el Estado Felipe Sesma, reconoció la madurez política de los militantes morenistas de Nogales, siendo los primeros en todo el estado en avanzar y mostrarse ante el partido con disposición para fortalecer al instituto político en la frontera.
“Esto que están haciendo ustedes es muy importante y habla de su madurez política para apostarle a la unidad...porque la etapa que acaba de pasar fue desgastante e incómodo, pero ustedes están dando muestras de ‘darle vuelta a la página’ para seguir trabajando, señaló.
Al mismo tiempo hizo una invitación a los militantes y simpatizantes del instituto político en Nogales, en cerrar filas en torno al proyecto de fortalecer la Cuarta Transformación e hizo hincapié en que habrá de inscribirse para participar en el proceso interno del municipio.