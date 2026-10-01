¡Astiazarán llama a sumar fuerzas rumbo a 2027! Pide alianzas para buscar soluciones en Sonora

Al ser cuestionado sobre las definiciones internas de los institutos políticos y la configuración del panorama rumbo a los próximos procesos electorales en Sonora, Antonio Astiazarán Gutiérrez sostuvo que las fuerzas políticas deben privilegiar acuerdos incluyentes cuyo propósito no sea únicamente ganar elecciones, sino garantizar resultados de gobierno a la ciudadanía.
Entre más amplia e incluyente sea una alianza, mucho más competitiva será; porque insisto: no se trata de ganar, se trata de cumplir. En campaña se compite para ganar, pero al llegar se gobierna para dar respuestas, destacó.
Lo que ha pasado muchas veces es que tenemos gobiernos que prometen y prometen, como en la canción, y nada; lo que la gente exige son soluciones.
Al hacer referencia a la presencia de fuerzas políticas locales como las representaciones del presidente del PRI David Chavoya, el presidente del PAN Rubén García Sedillo, entre otros, el Presidente Municipal de Hermosillo dijo:
Yo soy de las personas que cree que lejos de estar buscando pretextos o culpables, o lejos de estarse repartiendo culpas unos con otros, lo que la gente quiere son soluciones.
Necesitamos gobiernos que hablen menos y que hagan más, y me parece que la única manera de poderlo lograr es eso: integrándonos, entendiendo que todas y todos nos necesitamos y que los grandes cambios que necesitamos aquí en Nogales sí se pueden cuando trabajamos todos unidos, agregó.
Necesitamos gobiernos que hablen menos y que hagan más, y me parece que la única manera de poderlo lograr es eso: integrándonos, entendiendo que todas y todos nos necesitamos y que los grandes cambios que necesitamos aquí en Nogales sí se pueden cuando trabajamos todos unidos, agregó.