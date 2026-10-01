¡Astiazarán llama a sumar fuerzas rumbo a 2027! Pide alianzas para buscar soluciones en Sonora

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Durante su visita a Nogales, el alcalde de Hermosillo planteó que las fuerzas políticas deben privilegiar acuerdos incluyentes y enfocarse en ofrecer resultados a la ciudadanía, más allá de diferencias partidistas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/10/2026 02:34 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 02:37 PM.