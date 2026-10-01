¡Cabildo de Nogales aprueba paquete de pensiones! También analiza cambios a reglamentos municipales

Ayer, el pleno del Cabildo del Ayuntamiento de Nogales sometió a votación la aprobación de un importante paquete de pensiones para trabajadores al servicio del municipio; además, analizaron modificaciones a la reglamentación interna y recibieron el informe de actividades recientes.
Durante la sesión, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales presentó también el informe correspondiente al mes de septiembre de 2026, cumpliendo con la Ley de Gobierno y Administración Municipal para detallar el estado que guarda la administración pública.
En el orden del día se destacó la presentación de dictámenes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio, donde se buscó la aprobación de 11 pensiones por jubilación para empleados municipales, así como una pensión por viudez y una más por invalidez temporal, junto a un asunto turnado a comisiones por vejez, en proceso y bajo análisis.
De la misma forma, en el ámbito administrativo y ordenamiento, la Comisión de Gobernación y Reglamentación pondrá a consideración de los regidores la aprobación de los nuevos lineamientos para la elaboración del Manual de Procedimiento del Ayuntamiento.
También se puso a aprobación la modificación directa al Manual de Organización correspondiente a la Dirección de Imagen Urbana, junto a una modificación para la designación de un nuevo titular en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual depende de la Secretaría del Ayuntamiento.