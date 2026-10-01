¡Cabildo de Nogales aprueba paquete de pensiones! También analiza cambios a reglamentos municipales

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Durante la sesión de Cabildo se sometió a consideración un paquete de pensiones para trabajadores municipales, además de modificaciones a manuales internos y el informe de actividades correspondiente a septiembre de 2026

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/10/2026 01:11 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 01:15 PM.