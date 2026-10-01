¡Capacitan a operadores del 9-1-1 y 089 para mejorar atención a personas con discapacidad!

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Personal de Prodedis impartió una capacitación al equipo del C5i Sonora para fortalecer la atención inclusiva y mejorar la respuesta ante posibles barreras de comunicación durante llamadas de emergencia

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 01/10/2026 03:40 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 03:55 PM.