¡Capacitan a operadores del 9-1-1 y 089 para mejorar atención a personas con discapacidad!

La Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Prodedis), impartió cursos para sensibilizar a operadores del 9-1-1 y 089 para que puedan brindar una atención más inclusiva y especializada a ese sector de la población.
Con el objetivo de fortalecer una atención más incluyente y sensible ante situaciones de emergencia, los operadores y operadoras de la línea de emergencia y de Denuncia Anónima, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora, participaron en esta capacitación.
Se informó que esta plática, se realizó de manera virtual, y fue impartida por el personal de Prodedis a las y los operadores del C5i, y se abordaron los distintos tipos de discapacidad, así como las barreras que pueden enfrentar las personas al momento de comunicarse con los servicios de emergencia.
Karina Lerma González, directora general del Centro de Atención de Llamadas de Emergencia del C5, manifestó que se analizaron situaciones en las que pueden existir dificultades para hablar, escuchar, comprender indicaciones, proporcionar información o explicar con precisión lo que está ocurriendo.
Asimismo, el personal operador conoció algunos de los retos que pueden presentarse durante la atención de una llamada, particularmente cuando existen barreras de comunicación o desconocimiento sobre las necesidades específicas de una persona con discapacidad.
Agregó que esta capacitación busca contribuir a que las líneas de atención cuenten con personal mejor preparado para responder ante las necesidades de las personas con discapacidad, promoviendo una atención basada en el respeto a sus derechos, la inclusión y la igualdad de acceso a los servicios de emergencia.