Confirma Juan Francisco Gim intención de participar por coordinación del Distrito Federal

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El alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim Nogales, confirmó su intención de participar en el proceso interno de Morena y señaló que realizará su registro en línea, además de presentar una solicitud de licencia como parte de los requisitos establecidos por el partido

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/10/2026 12:10 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 12:16 PM.