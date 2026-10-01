Confirma Juan Francisco Gim intención de participar por coordinación del Distrito Federal

Con la firme intención de participar en el proceso interno para la coordinación de uno de los distritos federales por Sonora, el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales confirmó que realizará su registro en línea a más tardar el sábado para atender la convocatoria de su partido.
Para cumplir con los lineamientos políticos, el alcalde adelantó que ingresará una solicitud de licencia ante la Secretaría del Ayuntamiento de Nogales, como requisito de la inscripción, aclarando que la separación efectiva de sus funciones procedería únicamente si resulta favorecido en las encuestas y es electo como coordinador.
Sí, es un movimiento interno del partido y el partido su convocatoria en uno de los ejes rectores dice que los aspirantes o los que aspiremos a esa responsabilidad deben solicitar licencia a su cargo. Pero no dice que hay… que debe ser aprobada, precisamente para el punto que tú mencionas que, dado que resulta ser electo como coordinador para esa responsabilidad, tendrá que separarse de su cargo como lo indica el partido, comentó.
Por este motivo y sobre las fechas para formalizar su participación, el munícipe confirmó que el registro se realiza de manera digital, asegurando que mantiene el interés y el bienestar físico de oficializar sus intenciones durante este fin de semana.
Ahorita sigue siendo esa posibilidad, siempre y cuando el partido y el movimiento, en este caso me invite y lo vuelvan a hacer de esa manera. Y yo estoy en condiciones de salud también hacerlo, con mucho gusto, sí. Lo haríamos, tenemos de aquí hasta el domingo para hacerlo, manifestó el alcalde.