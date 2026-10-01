Donan 8 bicicletas para reforzar la seguridad en el Centro de Nogales

La seguridad fronteriza en un desafío compartido que requiere transformar la coordinación binacional en herramientas concretas para quienes se encuentran en la primera línea de protección ciudadana, todo esto con el objetivo de garantizar un entorno más seguro y brindar una atención oportuna tanto a residentes, como a turistas, se llevó a cabo la entrega de equipamiento especializado para mejorar la movilidad y capacidad de respuesta de los elementos de la Policía Turística.
Esto a través de una donación valorada en 20 mil dólares, ya que el gobierno del país del norte donó ocho bicicletas de alto rendimiento de la marca “Trek”, así como diversos accesorios, destinados a la policía del centro histórico, por lo que, con esta entrega, se permitirá tener una mayor agilidad en las zonas comerciales, corredores de tránsito y áreas históricas, lo que se complementará con una capacitación por parte de oficiales de la Patrulla Fronteriza.
Como ha señalado nuestro embajador en México, Ronald Johnson, la seguridad es un desafío compartido y trabajando juntos garantizamos la tranquilidad en ambos lados de la frontera. Esta donación es un reflejo concreto de esta visión de trabajo conjunto. Cada acción dedicada a transformar este desafío de seguridad compartida en una cooperación más profunda fortalece a ambas naciones, comentó el cónsul Eric Cohan.
Por su parte, el presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales, reconoció la disposición de las autoridades consulares y enfatizó que más allá del costo económico de las bicicletas, lo más valioso es la voluntad de la colaboración binacional para proteger el centro de la ciudad, asegurando que estas unidades brinden mayor proximidad y generarán mejores condiciones para que los visitantes tengan una experiencia positiva.
Hoy refrendamos nuestro compromiso de seguir haciendo de Nogales una ciudad donde la seguridad, la cooperación y la atención a nuestra comunidad vayan de la mano. Gracias por trabajar con nosotros de la mano, hombro a hombro, como decimos aquí, en bien de la seguridad, mencionó el Alcalde.