Donan 8 bicicletas para reforzar la seguridad en el Centro de Nogales

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El gobierno de Estados Unidos realizó una donación valuada en 20 mil dólares que incluye ocho bicicletas Trek y accesorios para fortalecer la movilidad y capacidad de respuesta de la Policía Turística, además de capacitación por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/10/2026 02:13 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 02:17 PM.