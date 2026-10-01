Esterilizan a 26 perros y gatos durante jornada en colonia Rosarito 2

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El CABA realizó una jornada de esterilización en la colonia Rosarito 2, donde también orientó a las familias sobre vacunación, desparasitación y cuidados posteriores a la cirugía. La próxima jornada será el domingo 4 de octubre en Mascareñas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/10/2026 11:59 AM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 12:06 PM.