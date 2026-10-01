Esterilizan a 26 perros y gatos durante jornada en colonia Rosarito 2

Un total de 26 perros y gatos fueron esterilizados ayer durante la jornada realizada en la colonia Rosarito 2 por el Centro de Atención y Bienestar Animal (CABA), como parte de las acciones permanentes para promover la tenencia responsable y contribuir al control de la población animal.
La actividad se desarrolló en la unidad móvil facilitada por ANUBIS PET, donde además se brindó orientación a las familias sobre vacunación antirrábica, desparasitación y los cuidados que deben mantenerse después de una cirugía de esterilización.
La subcoordinadora del CABA, Cindy Torres Rivera, destacó la respuesta de la ciudadanía y señaló que estas jornadas permiten acercar los servicios a diferentes sectores de Nogales, facilitando que más familias puedan atender de manera responsable la salud de sus mascotas.
Es muy importante que después de la esterilización las mascotas permanezcan bajo vigilancia, evitar que se laman la herida y procurar que tengan reposo durante los primeros días, sin realizar actividades que puedan afectar su recuperación, explicó.
Asimismo, informó que las acciones continuarán el domingo 4 de octubre con una nueva Jornada de Esterilización Canina y Felina en la comunidad de Mascareñas, que tendrá como sede la Comandancia de Mascareñas.
Para recibir el servicio, los animales deberán ser mayores de tres meses, presentarse con ayuno mínimo de seis a ocho horas y estar limpios, bañados y libres de garrapatas. Los perros deberán acudir con correa y, cuando sean agresivos, utilizar bozal.
Invitamos a las familias de Mascareñas y sectores cercanos a aprovechar esta próxima jornada. La esterilización es una acción responsable que beneficia tanto a las mascotas como a la comunidad, expresó Torres Rivera.
Queremos que cada vez más familias tengan acceso a estos servicios y que, entre todos, sigamos fortaleciendo una cultura de cuidado, respeto y responsabilidad hacia los animales. Esterilizar también es una forma de proteger su salud y contribuir al bienestar de nuestra comunidad, concluyó Cindy Torres Rivera.
Queremos que cada vez más familias tengan acceso a estos servicios y que, entre todos, sigamos fortaleciendo una cultura de cuidado, respeto y responsabilidad hacia los animales. Esterilizar también es una forma de proteger su salud y contribuir al bienestar de nuestra comunidad, concluyó Cindy Torres Rivera.