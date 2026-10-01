Instalan moño en el Ayuntamiento para reforzar la lucha contra el cáncer de mama

La lucha contra el cáncer de mama es un reto que demanda visibilidad, empatía y una acción constante por parte de toda la comunidad, esto por medio de la colocación del emblemático moño rosa, con lo que la ciudad reafirma el mensaje de acompañamiento para quienes enfrentan esta prueba de voluntad y medicina.
El representativo símbolo fue instalado en la fachada del Ayuntamiento de Nogales, marcando las actividades de concientización, el evento fue encabezado por el presidente municipal, Juan Francisco Gim Nogales y su esposa, así como presidenta del DIF Nogales, Griselda Quintero, además de representantes del sector salud, dependencias municipales y sociedad civil.
Hoy nos reunimos para dar inicio a una etapa de reflexión de solidaridad y sobre todo de conciencia en torno a una enfermedad que ha tocado la vida de muchas familias, el cáncer de mama, la colocación de este lazo rosa representa mucho más que un símbolo, representa nuestro compromiso como sociedad con la salud de las mujeres, con la prevención y con la detención oportuna, comentó el Alcalde.
Además del acto simbólico, se reiteró que las diversas dependencias de salud y asistencia social del municipio mantienen sus puertas abiertas, esto con el objetivo de que estas campañas brinden orientación y el respaldo necesario para que ninguna familia enfrente este proceso sin e debido acompañamiento.
Este mes rosa nos invita a replicar una campaña de conciencia y de solidaridad, hablar del tema e invitar a las mujeres a cuidarse, a revisarse y no dejar para después aquello que puede salvarnos la vida. Pero también quiero que este mensaje llegue a quienes hoy están enfrentando esta lucha. Queremos decirles que aquí estamos, no están solas, pueden contar con nosotros, informó la señora Quintero.