Instalan moño en el Ayuntamiento para reforzar la lucha contra el cáncer de mama

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El Ayuntamiento de Nogales dio inicio a las actividades de concientización con la colocación del tradicional moño rosa, encabezada por Juan Gim Nogales y Griselda Quintero, junto a representantes del sector salud y sociedad civil

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/10/2026 01:53 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 01:57 PM.