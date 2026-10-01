Llaman a mujeres de Nogales a prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama

La prevención del cáncer de mama no debe postergarse hasta encontrar una anomalía física o esperar una fecha específica en el calendario para buscar atención médica oportuna, ya que el autocuidado constante y la revisión a tiempo son las herramientas más eficaces para combatir una enfermedad que estadísticamente sigue repuntando y afectando principalmente a mujeres, muchas veces frenadas por tabúes culturales, falta de información, antecedentes o simple pudor.
En el marco del mes de concientización sobre esta enfermedad, la directora del Instituto Nogalense de las Mujeres, Daniela Pérez Esquer, detalló se han intensificado los esfuerzos preventivos en la localidad, esto en una coordinación estrecha con la Dirección de Salud Municipal, DIF y Bienestar Social, con lo que las autoridades buscan garantizar que las mujeres accedan a mamografías, ultrasonidos y exámenes de seguimiento sin restricciones.
Me parece muy importante decirles a todas las mujeres que sí, cierto, octubre nos da la oportunidad de intensificar los esfuerzos, pero también es muy importante decirles que esta campaña se lleva durante todo el año, no hay que esperarnos hasta octubre para poder hacer nuestros exámenes, nuestros exámenes de seguimiento, mencionó la directora.
Para reforzar este mensaje de prevención, a lo largo del mes se impartirá una serie de conferencia y se llevará a cabo una marcha de concientización el próximo 19 de octubre, con un recorrido que iniciará del edificio municipal y culminará en las instalaciones de IMFOCULTA, convocando a todo el sector salud, estudiantes de enfermería, grupos de sobrevivientes y organizaciones enfocadas en el bienestar femenino.
Ahorita ya no hay pretexto para decir no pude, no tuve la solvencia económica, inclusive si hay que hacer una visita domiciliaria con esa persona que no tiene la manera de acudir, nosotros como instituto acudimos, pero decirles que siempre busquemos la manera de cuidarnos y de cumplir con nuestros exámenes, manifestó.