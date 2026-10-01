Llaman a mujeres de Nogales a prevenir y detectar a tiempo el cáncer de mama

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El Instituto Nogalense de las Mujeres reforzó el llamado a mantener revisiones médicas durante todo el año y anunció conferencias y una marcha de concientización para el próximo 19 de octubre

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/10/2026 02:07 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 02:10 PM.