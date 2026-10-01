“Nuevas soluciones a viejos problemas”: Antonio Astiazarán comparte en Nogales modelo de gestión

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El alcalde de Hermosillo participó en el foro “Ciudades que Inspiran” en La Mesa, donde compartió experiencias de gobierno y planteó alternativas relacionadas con agua potable, transporte, seguridad y energía solar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/10/2026 02:45 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 02:50 PM.