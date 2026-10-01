“Nuevas soluciones a viejos problemas”: Antonio Astiazarán comparte en Nogales modelo de gestión

Con la premisa de que no se pueden esperar resultados distintos si se continúa haciendo lo mismo, Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez encabezó en el sector La Mesa, de Nogales, Sonora, el foro ciudadano “Municipios que Inspiran”, un encuentro convocado por la asociación civil Sonora con Todo para intercambiar experiencias de gobierno y soluciones aplicables a los desafíos municipales.
Acompañado por liderazgos sociales y representantes políticos locales, como el presidente del PRI David Chavoya y Rubén García Cedillo, presidente del PAN, entre otros invitados especiales, el presidente municipal de Hermosillo destacó que la gira, que también contempla visitas a demarcaciones como Ciudad Obregón y Sahuaripa este fin de semana, busca poner sobre la mesa políticas públicas exitosas que puedan adaptarse a realidades como la de Nogales.
Entre las prioridades señaladas para esta frontera resaltó la urgencia de atender el abasto y distribución de agua potable, la modernización del transporte público y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, al poner de manifiesto acciones que han impulsado con éxito en la capital sonorense.
Venimos a platicar sobre la búsqueda de nuevas soluciones a viejos problemas, Nogales es una ciudad de gente muy trabajadora y valiente que ha crecido a pasos agigantados, pero a la par deben crecer los servicios públicos, expresó Astiazarán.
Astiazarán enfatizó que los grandes retos que enfrenta la comunidad nogalense no admiten divisiones, haciendo un llamado a consolidar un trabajo articulado entre sociedad civil organizada y gobierno para elevar la calidad de vida de las familias de la frontera.