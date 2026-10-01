¡Peregrinos enfrentarán más calor rumbo a Magdalena! Subirán las temperaturas durante la caminata

...

Los miles de feligreses que recorrerán la ruta Nogales-Magdalena durante este fin de semana enfrentarán temperaturas de hasta 35 grados, por lo que se recomienda mantener una hidratación constante y evitar las horas de mayor intensidad solar

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 01/10/2026 12:29 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 12:55 PM.