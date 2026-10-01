¡Peregrinos enfrentarán más calor rumbo a Magdalena! Subirán las temperaturas durante la caminata

Los miles de feligreses que emprenden la tradicional caminata hacia Magdalena de Kino durante este fin de semana enfrentarán un incremento constante de calor y cielos mayormente despejados a lo largo de su recorrido.
De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema de Vigilancia Climática de los Estados Unidos, las condiciones del jueves 1 al domingo 4 de octubre irán de frescas a muy cálidas en la región norte de Sonora, sin probabilidades importantes de lluvia para bajar un poco la temperatura.
Para los contingentes que parten desde Nogales, el trayecto iniciará con mañanas frías y tardes agradables, ya que la ciudad fronteriza registrará temperaturas máximas de 26 grados el jueves y viernes; sin embargo, se elevarán hasta alcanzar los 29 Celsius durante el domingo, con mínimas que rondarán entre los 12 y 15 grados.
Al descender por la carretera y llegar a Ímuris, el aumento de la temperatura será mucho más marcado para los caminantes, ya que en este punto intermedio de la ruta el termómetro marcará máximas de 30 grados el jueves, subiendo hasta los 33 para el domingo, por lo que la recomendación es tener cuidado con estas condiciones y consumir mayores cantidades de líquido.
Al llegar a Magdalena de Kino, el ambiente se tornará caluroso sobre todo en las horas pico, con proyecciones que indican máximas de 30 grados para el jueves, 32 grados el viernes y sábado, y hasta 35 centígrados para el domingo, con mínimas de 15 a 17 grados para los amaneceres.
Por este motivo, es importante que los peregrinos planifiquen su trayecto evitando el esfuerzo físico durante las horas de mayor intensidad solar, manteniendo una hidratación constante y ubicando los campamentos de auxilio ubicados en la carretera, para prevenir cualquier signo de deshidratación.