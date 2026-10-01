Reafirma Julia Huerta compromiso territorial por la transformación en Nogales

Como militante activa y comprometida con los principios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julia Huerta destacó hoy la importancia vital de mantener el trabajo territorial y el liderazgo estratégico en cada municipio para seguir fortaleciendo al partido de cara a los retos venideros. A través de los Diálogos de la Transformación, Huerta destaca que la cercanía con la gente sigue siendo el motor principal del movimiento.
Este llamado al fortalecimiento territorial se enmarca en la reciente instrucción de viva voz de la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, durante la asignación de Lorenia Valles como coordinadora para el estado de Sonora; al respecto, Julia Huerta hizo eco de las palabras de la dirigente nacional, recordando la gran responsabilidad que recae en toda la militancia.
De nuestro movimiento hay que recordar y reiterar que esta coordinación es una responsabilidad, y no solamente de Lorenia, sino de todos, todos estamos obligados a seguir caminando, a seguir cerca del pueblo, a seguir organizándonos y efectivamente, como lo dice nuestra militancia, mantener la unidad de nuestro movimiento, señaló Ariadna Montiel.
Porque acuérdense que lo que nosotros siempre hemos dicho es que luchamos por la causa de nuestro movimiento, que es más grande que todo, la causa y el proyecto para el pueblo es más grande que todos nosotros. Y Morena es la esperanza del pueblo de México, así que enhorabuena y muchas felicidades a Lorenia, muchísimas felicidades, recalcó la líder morenista.
Porque acuérdense que lo que nosotros siempre hemos dicho es que luchamos por la causa de nuestro movimiento, que es más grande que todo, la causa y el proyecto para el pueblo es más grande que todos nosotros. Y Morena es la esperanza del pueblo de México, así que enhorabuena y muchas felicidades a Lorenia, muchísimas felicidades, recalcó la líder morenista.
En este contexto de movilización y congruencia política, Julia Huerta precisó que se mantiene atenta a los procesos y convocatorias subsecuentes que de manera interna se llevarán a cabo en el movimiento. Asimismo, ratificó de manera firme y abierta su intención de participar por el municipio de Nogales, asumiendo el compromiso de abanderar las causas sociales y defender la esperanza de las y los nogalenses desde la trinchera de la Cuarta Transformación.
El trabajo de base y el liderazgo con visión estratégica son la clave para que la transformación siga rindiendo frutos en Nogales. Estamos listos para caminar en unidad y responder al llamado de la historia, aseguró Julia Huerta.