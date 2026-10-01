Reafirma Julia Huerta compromiso territorial por la transformación en Nogales

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La militante morenista destacó la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía y la unidad interna, además de manifestar su intención de participar en el próximo proceso interno de Morena en el municipio de Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/10/2026 11:44 AM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 11:49 AM.