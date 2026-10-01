Seis universitarios participan en programa internacional de innovación tecnológica

La tercera generación del programa de Movilidad Académica “Talento Sonorense rumbo a Taiwán” fortalece su visión sobre la innovación y el desarrollo tecnológico en Asia. Dentro de esta destacada delegación se encuentran seis estudiantes universitarios de Nogales: Cristopher Ortiz Maldonado, Aranza Angulo López, Carolina Ruiz Robles, Elisa Haro Verdugo, Paulina Cervantes Ornelas y Xiara Alcantar Dórame, quienes representan con orgullo a esta frontera en el proyecto académico internacional.
De acuerdo con el último reporte alusivo emitido por CODESO, las y los integrantes de esta tercera generación visitaron el Industrial Technology Research Institute (ITRI), un referente global en investigación y desarrollo tecnológico. Durante el recorrido conocieron los más recientes avances en inteligencia artificial, robótica, semiconductores, energía y manufactura, así como el modelo que conecta la investigación y el talento con las necesidades actuales de la industria.
La documentación de este recorrido refleja el dinamismo y el compromiso de los universitarios en su formación, donde el contingente completo de estudiantes posó frente a la fachada del Industrial Technology Research Institute sosteniendo una gran lona con el mensaje "SONORA TALENT DEVELOPMENT PROGRAM IN TAIWAN".
Como parte de la inmersión tecnológica, estos jóvenes asistieron a una sala de proyecciones donde observaron atentamente en pantalla una presentación titulada “2035 Technology Strategy & Roadmap”.
La visita fomentó el diálogo directo, al permitir a los estudiantes con camisetas de “Talento Sonorense” escuchar las explicaciones y gesticulaciones de un experto del instituto. El entusiasmo del grupo quedó plasmado en el vestíbulo del centro de investigación, donde posaron juntos al sostener letreros con frases como “Transformando el Futuro” y “Sonora Fuerza y Futuro”.