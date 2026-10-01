Seis universitarios participan en programa internacional de innovación tecnológica

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Cristopher Ortiz, Aranza Angulo, Carolina Ruiz, Elisa Haro, Paulina Cervantes y Xiara Alcantar forman parte de la tercera generación de “Talento Sonorense rumbo a Taiwán”, donde conocieron avances en inteligencia artificial, robótica, semiconductores y manufactura

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 01/10/2026 02:24 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 02:28 PM.