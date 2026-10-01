¡Sentencian a dos hermanos a más de 29 años de prisión por desaparición en Nogales!

Sentencian a más de 29 años de prisión a dos hermanos por la desaparición de un residente de la colonia Colinas del Sol donde hirieron a balazos a una mujer en el pasado mes de octubre del 2024 en Nogales, Sonora.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informó que obtuvo sentencia condenatoria contra los hermanos Christopher Manuel “N” y Jorge “N”, a quienes se impuso, a cada uno, una pena global de 29 años, 2 meses y 3 días de prisión, además de una multa de 490 mil 519 pesos en Nogales, Sonora.
El fallo condenatorio fue emitido dentro del juicio oral por los delitos de desaparición cometida por particulares y lesiones calificadas, en concurso real de delitos, en agravio de Vicente “N” y Joaquina Elizabeth “N”.
Los hechos investigados y demostrados con pruebas ocurrieron la noche del 12 de octubre de 2024, en la colonia Lomas del Sol, donde los hermanos, acompañados de otras personas armadas, interceptaron a Vicente “N” y presuntamente lo sometieron para subirlo por la fuerza a un vehículo.
Durante la intervención de familiares que intentaban impedir que se llevaran a Vicente “N”, Joaquina Elizabeth “N” resultó lesionada por proyectil de arma de fuego en una pierna, mientras el grupo logró retirar del lugar a la víctima privada de su libertad.
Desde entonces, el paradero de Vicente “N” continúa sin conocerse, circunstancia que fue integrada y acreditada dentro del proceso penal seguido contra ambos hermanos.
La FGJES mantiene firme la investigación y persecución penal de los delitos de desaparición, procurando sentencias contra quienes participen en estos hechos y manteniendo las acciones necesarias para avanzar en la localización de las víctimas y garantizar justicia a sus familias.