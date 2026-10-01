¡Sentencian a dos hermanos a más de 29 años de prisión por desaparición en Nogales!

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Christopher Manuel “N” y Jorge “N” recibieron, cada uno, una pena de 29 años, 2 meses y 3 días de prisión por desaparición cometida por particulares y lesiones calificadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/10/2026 02:49 PM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 03:21 PM.