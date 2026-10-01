¡Van por 20 nuevas obras en Nogales! CMCOP presenta paquete de proyectos para próximo presupuesto

Tras concluir la ejecución de 16 obras de infraestructura, principalmente en beneficio del sector educativo, el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública (CMCOP) presentó ante el Gobierno del Estado de Sonora un nuevo paquete de alrededor de 20 proyectos para su consideración en el próximo ejercicio presupuestal.
El coordinador de CMCOP, Salvador Saucedo Tamayo, informó que la propuesta fue entregada al Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), instancia que determinará cuáles de las acciones podrán ser autorizadas conforme a la disponibilidad presupuestal.
Hemos contemplado incluir en este planteamiento mejoras en edificios escolares, infraestructura de distintos espacios públicos y apoyos para las comunidades rurales de Mascareñas y Francisco Cárdenas Valdez, conocido como Ejido Los Picos, explicó.
Saucedo Tamayo señaló que entre las propuestas también se incluyen acciones encaminadas a mejorar la accesibilidad, como la construcción de rampas, pasillos y barandales que faciliten el desplazamiento de personas con discapacidad en espacios públicos.
Indicó que el sector educativo continúa siendo uno de los principales beneficiarios de este programa, debido a las solicitudes presentadas por diferentes planteles para atender necesidades de infraestructura.
Las escuelas nos han planteado desde la construcción de bardas perimetrales hasta la rehabilitación de baños y la impermeabilización de techos. Son necesidades muy concretas que buscamos atender a través de este esquema de concertación, sumando esfuerzos entre estado, municipio y comunidad, concluyó Salvador Saucedo Tamayo.