¡Van por 20 nuevas obras en Nogales! CMCOP presenta paquete de proyectos para próximo presupuesto

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Tras concluir 16 obras de infraestructura, el CMCOP presentó al Gobierno de Sonora alrededor de 20 nuevos proyectos que contemplan mejoras en escuelas, espacios públicos y comunidades rurales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 01/10/2026 11:53 AM.
En Nogales y editada el 01/10/2026 11:59 AM.