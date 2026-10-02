318 nuevos profesionistas celebran su graduación en la UTN

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La Universidad Tecnológica de Nogales celebró su XLI ceremonia de graduación en el marco de su 28 aniversario, donde 318 estudiantes recibieron su título como Técnicos Superiores Universitarios y un egresado concluyó su formación como Ingeniero en Sistemas Productivos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/10/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 04:22 PM.