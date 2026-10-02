318 nuevos profesionistas celebran su graduación en la UTN

En el marco de la celebración por su 28 aniversario, la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) llevó a cabo la solemne XLI ceremonia de graduación. El evento, que reunió a autoridades, docentes y familias, marcó la culminación de los estudios para una nueva generación de Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros en Sistemas Productivos.
El solemne acto protocolario dio inicio con los correspondientes honores a la bandera, en los cuales participó una escolta militar, al marcar el respeto y la formalidad de este importante acto educativo. En esta ocasión, la institución festejó la graduación de 318 nuevos Técnicos Superiores Universitarios y un ingeniero en Sistemas Productivos.
La mesa del presídium y el evento contaron con el respaldo de las autoridades locales, con la participación del secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, en representación del Gobierno Municipal. Como muestra de la relevancia del evento para la comunidad, se contó con la presencia de invitados especiales, entre los que destacó la asistencia de la diputada local Azalia Guevara, quienes atestiguaron la entrega de esta nueva generación de profesionistas a la sociedad nogalense.
El Rector de la institución, Miguel Ángel Salazar Candia, dirigió un emotivo mensaje a los graduados, al destacar que este logro es el resultado de una historia de esfuerzo, escrita con desvelos, sacrificios, preocupaciones y, sobre todo, perseverancia. El Rector agradeció profundamente a las familias por su apoyo incondicional y reconoció la importancia de la vinculación con el sector empresarial y el apoyo del gobierno municipal para fortalecer la estructura productiva de la ciudad.
Por su parte, en representación del Secretario de Educación y Cultura y del Gobierno del Estado de Sonora, el Delegado regional de la SEC, Jorge Jiménez Padilla, felicitó a los jóvenes por la disciplina y dedicación que hicieron posible su llegada a este día. En su intervención, enfatizó que desde el gobierno estatal se tiene claro que "la educación es una de las herramientas más importantes para construir mejores oportunidades y una sociedad con mayor bienestar".
Exhortó a los nuevos profesionistas a ejercer con responsabilidad, honestidad y compromiso, recordándoles que el título conlleva el deber de utilizar sus conocimientos para generar oportunidades y contribuir a la construcción de un mejor Sonora; de igual manera, los invitó a perseverar en su formación académica para alcanzar futuras metas.