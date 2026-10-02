Allana una vivienda en Nogales y termina en prisión preventiva

Tras allanar un domicilio en la colonia Obrera donde fue detenido por la Policía Municipal el de nombre Francisco “N” de 45 años, finalmente fue imputado y vinculado a proceso quedando en prisión preventiva en Nogales, Sonora.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Francisco "N", de 45 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de allanamiento de morada, cometido en perjuicio de Gustavo "N", en Nogales, Sonora.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 13:55 horas, en un domicilio ubicado en calle Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia La Obrera.
La investigación establece que el imputado se introdujo de manera furtiva a la tercera planta del inmueble, sin motivo justificado, autorización, orden de autoridad competente ni consentimiento de la persona facultada para otorgarlo, siendo detectado por el propio ofendido cuando ingresaba al área del baño.
La conducta atribuida vulneró, de manera presunta, bienes jurídicos relacionados con la paz y seguridad de las personas, así como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad de la morada, por lo que el Ministerio Público presentó los datos de prueba correspondientes ante la autoridad judicial.
Durante la audiencia inicial de control de detención, el Juez calificó de legal la detención, posteriormente se formuló imputación y, a solicitud de la representación social, se dictó auto de vinculación a proceso y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, el ejercicio de las acciones legales que correspondan.