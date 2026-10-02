Allana una vivienda en Nogales y termina en prisión preventiva

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Francisco “N”, de 45 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de allanamiento de morada, luego de ser detenido tras ingresar presuntamente a un domicilio de la colonia Obrera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 03:43 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 03:46 PM.