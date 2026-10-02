Angélica Burgos anuncia más trabajo territorial en Nogales

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El Comité Unidos por Nogales y la Transformación prepara visitas domiciliarias y actividades en distintas colonias para distribuir el periódico Regeneración y fortalecer, según sus integrantes, la presencia del partido en esta frontera

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 01:06 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 01:41 PM.