Angélica Burgos anuncia más trabajo territorial en Nogales

Los integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, se preparan para fortalecer la presencia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Nogales, informó Angélica Burgos.
La presidenta de este Comité conformado por militantes fundadores del instituto político en esta frontera, indicó del interés por llevar a cabo actividades en las distintas colonias de la ciudad.
Como militantes comprometidos con nuestro Movimiento...ahora que ya se designó a la coordinadora de los comités por la defensa de la 4T y la Soberanía en Sonora, debemos de unirnos y trabajar en fortalecer a nuestro partido en Nogales, explicó.
Quienes conforman este grupo de trabajo...tienen un gran compromiso con el partido y con nuestro movimiento, por ello estamos trabajando en la unidad para fortalecer la presencia de Morena en las Colonias, indicó.
Además de miembros fundadores del movimiento como Cuauhtémoc Castelo, Ana Bertha Delgado, Martha Castelo, enumeró, así como Víctor Rodríguez, Marco Rivera y Simón Meza, entre otros.