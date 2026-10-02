Atienden autoridades dos accidentes viales registrados en Nogales

Agentes de Tránsito Municipal atendieron diferentes accidentes suscitados en esta frontera de Nogales, Sonora, exhortan a los conductores y peatones a extremar precauciones.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 07:02 horas que atendió el reporte de un hecho de tránsito por choque ocurrido en la esquina de las calles Mojaves y Los Mixes de la colonia Luis Donaldo Colosio donde se presentaron solo daños materiales.
De acuerdo con el reporte del Departamento de Tránsito Municipal, el vehículo sedán de la marca Toyota Camry modelo 1995 de color blanco, conducido por Leonel de 59 años de edad, no respetó la preferencia de circulación, chocando la parte media de una vagoneta Jeep Cherokee modelo 2003 conducido por Cintia de 41 años de edad, quedando el caso a disposición de la Secretaría de Tránsito. No se definió el costo de los daños.
En otro caso dicha autoridad, siendo las 16:22 horas atendió un accidente vial por atropellamiento en hechos ocurridos en la de la Avenida Obregón a la altura de la calle Pelayo.
Al arribar los agentes al lugar al peatón de nombre Pedro de 53 años de edad y un vehículo vagoneta Hyndai santa Fe modelo 2018 de color plata, conducido por Verónica de 38 años de edad.
De acuerdo con el reporte del Departamento de Tránsito, el peatón intentó cruzar la avenida obregón en un lugar prohibido para el cruce peatonal, siendo alcanzado por el vehículo, causando un golpe leve que no causaron lesiones al peatón.
Las autoridades de vialidad recomiendas a la sociedad a respetar los señalamientos de tránsito para evitar accidentes.