Atienden autoridades dos accidentes viales registrados en Nogales

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Tránsito Municipal atendió dos accidentes viales en distintos puntos de Nogales; en uno se registraron daños materiales y en otro un peatón recibió un golpe leve sin presentar lesiones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 04:03 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 04:08 PM.