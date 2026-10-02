Border Fashion Week convierte las pasarelas en esperanza contra el cáncer

Más allá del glamour y las pasarelas, la moda puede convertirse en un poderoso motor de esperanza, solidaridad y unión binacional, por lo que, tras 14 exitosas ediciones, el Border Fashion Week se ha consolidado no solo como el escaparate artístico más importante de la frontera, sino como un recordatorio familiar ante la adversidad.
Durante la noche de inauguración en el Museo de Arte de Nogales, autoridades municipales destacaron la nobleza de esta plataforma impulsada por el creador Domingo Toledo, en donde la presidenta del DIF, Griselda Quintero y el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, resaltaron como este evento nació del amor de un hijo hacia su madre.
Cada año, en el marco del mes de la lucha contra el cáncer, del cáncer de mamá, Border Fashion Week nos recuerda que la solidaridad también puede convertirse en acción, en talento y que puede generar oportunidades y un proyecto que puede trascender cuando tiene como propósito ayudar a los demás, manifestó la señora Quintero.
En un momento de profunda empatía con la causa central de la pasarela, el presidente municipal compartió su propia experiencia como sobreviviente de cáncer, agradeciendo a la ciencia médica por su salud, además, extendió un reconocimiento a los patrocinadores, empresario y familia asistentes, destacando que los espacios públicos cobran verdadero sentido cuando se visten de arte, cultura y convivencia.
Si nos dimos cuenta, nace de su corazón en relación con una situación que vivió con su mamá. Y eso es lo bonito de los eventos, porque detrás de los eventos como este está una historia, un evento trascendental. Y él lo transforma en un evento emocional y lleno de alegría y satisfacción, comentó el Alcalde.