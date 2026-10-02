Border Fashion Week convierte las pasarelas en esperanza contra el cáncer

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El Border Fashion Week inauguró su edición número 14 en el Museo de Arte de Nogales, destacando el talento de diseñadores y una causa de solidaridad que une a la comunidad fronteriza en el marco del mes de lucha contra el cáncer

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/10/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 04:50 PM.