Consolida Ayuntamiento estrategia educativa y apoyo histórico en becas

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El Gobierno Municipal incrementó de 8 a 16 millones 200 mil pesos el presupuesto destinado al programa de becas, además de apoyar a escuelas públicas con materiales y desarrollar acciones de salud y formación para estudiantes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/10/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 04:28 PM.