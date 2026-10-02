Consolida Ayuntamiento estrategia educativa y apoyo histórico en becas

El Ayuntamiento de Nogales consolida un avance histórico en materia educativa con el incremento del presupuesto para becas. Edgar Valadez Valdez, director de Educación Municipal, detalló que la actual administración del alcalde Juan Francisco Gim Nogales duplicó el recurso inicial de 8 millones de pesos. Ahora, el programa cuenta con un fondo de 16 millones 200 mil pesos, destinado a respaldar a los estudiantes con mayor vulnerabilidad.
Esta estrategia local refleja la visión de los gobiernos estatal y federal, señaló Valadez Valdez, al explicar que la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo también priorizan el sector educativo con inversiones sin precedentes. El objetivo central es garantizar recursos para que los alumnos adquieran útiles escolares, costeen su transporte o aseguren su almuerzo diario.
Además del apoyo económico directo a las familias, la dependencia municipal asume el compromiso de mejorar la infraestructura escolar. El funcionario reconoció que las escuelas públicas enfrentan limitaciones financieras constantes. Por ello, el municipio entrega materiales esenciales como impermeabilizante, pintura, artículos de oficina, productos de limpieza y pizarrones para dignificar los planteles.
El desarrollo integral de las y los jóvenes representa otro pilar fundamental para la dirección. Recientemente, más de mil 200 alumnos participaron en una conferencia sobre prevención del suicidio, una muestra del interés por la salud emocional del alumnado. Asimismo, la dependencia prepara jornadas de salud y la semana de la ciencia y la tecnología, iniciativas diseñadas para complementar la formación académica.
Valadez Valdez expresó su gratitud hacia docentes y directivos por su apertura constante, al reiterar que la instrucción del alcalde es mantener un gobierno cercano y empático con las necesidades del sector. Con este modelo de labor conjunta, las autoridades locales buscan consolidar espacios educativos dignos y de alta calidad para toda la comunidad.