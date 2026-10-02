El destino de 20 perros abandonados en Nogales está en manos de la Fiscalía

...

Los animales fueron localizados en condiciones de hacinamiento dentro de un domicilio de la colonia Héroes; Bienestar Animal y la Patrulla de Bienestar Animal integraron evidencias para que la Fiscalía determine las acciones correspondientes

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/10/2026 03:59 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 04:03 PM.