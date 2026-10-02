El destino de 20 perros abandonados en Nogales está en manos de la Fiscalía

El destino de un grupo de 20 perros abandonados dentro de un domicilio en la colonia Héroes depende ya de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, aseguraron autoridades municipales en Nogales, Sonora.
De acuerdo con un informe de seguridad pública el caso de hacinamiento de estos animales fue reportado por una vecina del sector señalando un domicilio ubicado en la calle Laguna Tamiagua donde los canes se atacaban entre si y devoraban los restos de un perro muerto al encontrarse en abandono.
Sobre el caso la médico veterinario Cindy Torres, subcoordinadora del Centro de Atención y Bienestar Animal, aseguró que estos casos se trabajan en conjunto con la Patrulla de Bienestar Animal y la misma Fiscalía del Estado.
Nos hacen conocimiento de estos animalitos, de las situaciones en las que están, me van a hacer a mí un llamado para ir y revisar las condiciones de los animales, ver si en realidad existe maltrato o no, y ya posterior a eso, se toman las sanciones correspondientes.
Este proceso a veces lleva un poquito de tiempo, pero también nosotros nos damos una vuelta para ver si es necesario actuar de inmediato, si se está corriendo algún riesgo o algún peligro, tanto para la salud humana como para la salud animal.
Este proceso a veces lleva un poquito de tiempo, pero también nosotros nos damos una vuelta para ver si es necesario actuar de inmediato, si se está corriendo algún riesgo o algún peligro, tanto para la salud humana como para la salud animal.
Una vez que Fiscalía ya armó el caso, me mandan a mí, como médico veterinario responsable, para ir y dar mi parte técnica de lo que está sucediendo y de los animalitos en las situaciones en las que están.
Porque también la ley nos indica que se puede tener cantidad de animales, pues que los propietarios o que los dueños o los tutores o responsables puedan mantener y puedan tener en bienestar animal.
Los animalitos hay que recordar que deben estar esterilizados, desparasitados, vacunados contra la rabia, y todos esos servicios son gratuitos, nosotros los damos gratuitamente, entonces también nosotros ayudamos y cooperamos para que los ciudadanos mantengan a sus animales en bienestar animal.
Porque también la ley nos indica que se puede tener cantidad de animales, pues que los propietarios o que los dueños o los tutores o responsables puedan mantener y puedan tener en bienestar animal.
Los animalitos hay que recordar que deben estar esterilizados, desparasitados, vacunados contra la rabia, y todos esos servicios son gratuitos, nosotros los damos gratuitamente, entonces también nosotros ayudamos y cooperamos para que los ciudadanos mantengan a sus animales en bienestar animal.