DIF Nogales abre inscripciones para que niñas y niños aprendan a controlar la ira y sus impulsos

El Ayuntamiento de Nogales, que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Nogales, dirigido por Paulina Delgado Ríos, invita a madres y padres de familia a inscribir a niñas y niños de 6 a 12 años de edad en el programa Monster, enfocado en el manejo de la ira y el control de impulsos.
La psicóloga clínica Gabriela Bonillas explicó que el programa se desarrolla mediante actividades dinámicas, tanto dentro de las instalaciones como al aire libre, con el propósito de que las y los participantes aprendan herramientas que puedan aplicar en su entorno escolar, familiar y en las distintas situaciones de su vida cotidiana.
Buscamos que los niños aprendan, de una manera dinámica, herramientas para identificar y manejar sus emociones, especialmente la ira y los impulsos, y que puedan ponerlas en práctica en casa, en la escuela y en los diferentes espacios en los que se desenvuelven, señaló.
Bonillas informó que el programa Monster se realiza tres veces al año, por lo que esta edición corresponde al último periodo de 2026.
Desde DIF Nogales se reiteró la invitación a las familias para acercarse, conocer el programa e inscribir a sus hijas e hijos, con el objetivo de brindarles herramientas que contribuyan a su bienestar emocional, convivencia familiar y desarrollo integral.