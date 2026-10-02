DIF Nogales abre inscripciones para que niñas y niños aprendan a controlar la ira y sus impulsos

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El programa Monster invita a niñas y niños de 6 a 12 años a desarrollar herramientas para identificar y manejar sus emociones mediante actividades dinámicas. Las inscripciones serán el 6 y 7 de octubre y el programa iniciará el 21 de octubre

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/10/2026 12:25 PM.
En Nogales y editada el 02/10/2026 12:29 PM.